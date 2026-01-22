To pa bi bil precedens brez primere: razmišljajo Francozi celo o bojkotu SP?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kot je ministrica Marina Ferrari povedala, na ministrstvu trenutno ni nobenih pobud, ki bi postavljale pod vprašaj udeležbo francoske reprezentance na enem največjih športnih dogodkov na svetu. Ob tem je poudarila, da o morebitnih prihodnjih razmerah ne želi ugibati, hkrati pa je opozorila, da bi moral šport ostati ločen od političnih sporov. "A to se lahko hitro spremeni. Spremljamo dogajanje po svetu oziroma v ZDA in hitro se lahko odločitev nagne zdaj na eno, zdaj na drugo stran," piše pariški L'Equipe.

Kylian Mbappe z zlato kopačko za najboljšega strelca mundiala 2022. FOTO: AP

Po besedah ministrice ima svetovno prvenstvo leta 2026 za nogometne navijače poseben pomen, zato ga ne gre presojati izključno skozi prizmo aktualnih geopolitičnih napetosti. Mundial, ki se bo začel junija, bodo skupaj gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Kljub skupni organizaciji pa odnose med Washingtonom in evropskimi zaveznicami dodatno obremenjujejo Trumpove izjave in ideje o morebitni izločitvi Grenlandije iz okvira Nata, katere članica je tudi Danska.

V Franciji se obenem pojavljajo tudi drugačni politični pogledi. Levičarski poslanec Eric Coquerel je ocenil, da bi morala Francija, dvakratna svetovna prvakinja in finalistka zadnjega prvenstva leta 2022, odpreti razpravo o morebitnem bojkotu prvenstva. "Ali je sprejemljivo igrati svetovno prvenstvo v državi, ki grozi z invazijo na Grenlandijo, krši mednarodno pravo in poskuša spodkopavati Združene narode?" je zapisal na družbenem omrežju X.

Podelitev medalj po finalni tekmi SP 2018 FOTO: AP