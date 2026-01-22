Naslovnica
Nogomet

To pa bi bil precedens brez primere: razmišljajo Francozi celo o bojkotu SP?

Pariz, 22. 01. 2026 11.39 pred 53 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.J.
Francozi slavijo naslov svetovnega prvaka

Po poročanju uglednega pariškega športnega časnika L'Equipe, Francija (za zdaj še) ne namerava bojkotirati svetovnega nogometnega prvenstva leta 2026. Ministrica za šport v Franciji Marina Ferrari ves čas sledi razpravam, ki so se v zadnjih dneh okrepile zaradi političnih napetosti, povezanih z ambicijami ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede Grenlandije. "Ni nemogoča tudi takšna odločitev, kar bi bil precedens brez primere in gotovo novo poglavje v svetovni politiki in športu nasploh."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je ministrica Marina Ferrari povedala, na ministrstvu trenutno ni nobenih pobud, ki bi postavljale pod vprašaj udeležbo francoske reprezentance na enem največjih športnih dogodkov na svetu. Ob tem je poudarila, da o morebitnih prihodnjih razmerah ne želi ugibati, hkrati pa je opozorila, da bi moral šport ostati ločen od političnih sporov. "A to se lahko hitro spremeni. Spremljamo dogajanje po svetu oziroma v ZDA in hitro se lahko odločitev nagne zdaj na eno, zdaj na drugo stran," piše pariški L'Equipe.

Kylian Mbappe z zlato kopačko za najboljšega strelca mundiala 2022.
Kylian Mbappe z zlato kopačko za najboljšega strelca mundiala 2022.
FOTO: AP

Po besedah ministrice ima svetovno prvenstvo leta 2026 za nogometne navijače poseben pomen, zato ga ne gre presojati izključno skozi prizmo aktualnih geopolitičnih napetosti. Mundial, ki se bo začel junija, bodo skupaj gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Kljub skupni organizaciji pa odnose med Washingtonom in evropskimi zaveznicami dodatno obremenjujejo Trumpove izjave in ideje o morebitni izločitvi Grenlandije iz okvira Nata, katere članica je tudi Danska.

Preberi še 'Ta novi svet velesil se gradi na moči. Ni prijetno mesto'

V Franciji se obenem pojavljajo tudi drugačni politični pogledi. Levičarski poslanec Eric Coquerel je ocenil, da bi morala Francija, dvakratna svetovna prvakinja in finalistka zadnjega prvenstva leta 2022, odpreti razpravo o morebitnem bojkotu prvenstva. "Ali je sprejemljivo igrati svetovno prvenstvo v državi, ki grozi z invazijo na Grenlandijo, krši mednarodno pravo in poskuša spodkopavati Združene narode?" je zapisal na družbenem omrežju X.

Podelitev medalj po finalni tekmi SP 2018
Podelitev medalj po finalni tekmi SP 2018
FOTO: AP

Ob tem je dodal, da razpravo dodatno zapleta dejstvo, da bi se organizacija večjega dela turnirja lahko oprla na Mehiko in Kanado. Francoska reprezentanca je na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2022 v finalu izgubila proti Argentini, prvenstvo prej, leta 2018, pa je v Rusiji nazadnje osvojila mundial.

nogomet francija sp bojkot

Real Madrid z vidika prihodkov znova ruši rekorde

Barca še ni 'varna', nekateri velikani v težavah

KOMENTARJI7

SpamEx
22. 01. 2026 12.40
Če bodo šle stvari v to smer bomo še gledalci bojkotirali prvenstvo potem pa se naj se donald samohvali in našteva številke
Odgovori
0 0
Definbahija
22. 01. 2026 12.39
Bravo za Francijo če to stori. Za večino normalnega ljudstva bo Francija zmagovalka. Aja Slovenija je to že lani maja sklenila da bojkotira prvenstvo
Odgovori
0 0
ptuj.si
22. 01. 2026 12.38
Slovenija se pridružuje bojkotu in zagotovo ne bo šla na SP.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
22. 01. 2026 12.31
Kako se glavni akterji mešanja dr.ek.a po svetu naenkrat zavzemajo za mir, pravičnost in svobodo v tisočih narekovajih seveda. Zahodna klika je hinavska, da bolj ne more biti.
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
22. 01. 2026 12.16
Bravo za francoze v kolikor bodo bojkotirali svetovno prvenstvo..upam da se jim pridruzijo se ostale drzave...
Odgovori
+6
7 1
SpamEx
22. 01. 2026 12.09
PODPIRAM
Odgovori
+2
4 2
Nikdar več
22. 01. 2026 12.05
Bojkotiranje EHF 2026 bi še razumel glede španskega sodniškega dvojca.. Nogomrt? Zaradi Grenlandije? Nr.
Odgovori
+1
2 1
