To pa je ljubezen do kluba: gola pritekla na zelenico in še malce zaplesala

Nič kaj običajen prizor na nogometnih zelenicah so doživeli nogometaši nizozemske tretje lige, ko je na tekmi med Rijnsburgse Boys in AFC Amsterdam na igrišče pritekla zagreta navijačica. Tako zelo zagreta, da se je odločila da bo nase opozorila z navijaško zastavo kluba. No, pa tudi s tem, da je na zelenico pritekla gola. Vmes pa je še malce zaplesala ….

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tekma se je sicer zaključila z visoko zmago gostov iz Amsterdama (6 : 2), ki so sicer prvi v tretji nizozemski ligi. A bolj kot rezultat bo v spominu tekma ostala zaradi omenjene gospodične … Tej se bodo v domačem klubu Rijnsburgse Boys lahko zahvalili za dodatno promocijo kluba. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke