To pa je podvig: na Bonifiki padle nekdanje polfinalistke EP

Zara Kramžar FOTO: NZS

Slovenska vrsta je na četrti medsebojni tekmi z Avstrijkami po treh porazih prvič zmagala. Slovenke so v Kopru z golom Zare Kramžar ukanile favorizirano Avstrijo, ki je leta 2017 igrala celo v polfinalu evropskega prvenstva, tudi na svetovni lestvici pa je precej višje (19. mesto) od Slovenije (38.).

Slovenke so kar odločno začele obračun, ki je od začetka potekal v gosti megli, zaradi česar so igralke tudi začele dvoboj dve uri pred prvotno načrtovanim terminom. Povedle pa so v 21. minuti, ko je po podaji z desne strani zadela Kramžar. Gostiteljice so še naprej prevladovale proti tekmicam iz Avstrije, novih velikih priložnosti pa si vendarle niso priigrale vse do 39. minute. Takrat se je po hitri akciji pred avstrijsko vratarko Mariello El Sherif spet znašla Kramžar, a nato žogo poslala točno vanjo.

Lara Prašnikar FOTO: Damjan Žibert

Že v prvi minuti nadaljevanja so imele Slovenke novo izjemno priložnost, ki pa jo je zapravila Lara Prašnikar s premalo natančnim strelom s približno desetih metrov. Gostiteljice so v nadaljevanju uspešno ustavljale namere Avstrijk, ki so sicer terensko prevladovale, a niso imele niti enega strela v okvir vrat, enkrat pa so sicer bolj po sreči oplazile prečko. V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije bodo v obliki lige narodov. V ligah A in B bo nastopilo po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija. SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Izid, Skupina A4:

Slovenija - Avstrija 1:0 (1:0)

Kramžar 21.