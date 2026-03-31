To pa je podvig: Slovenci ugnali vodilne Norvežane

Slovenska reprezentanca je prejšnji teden na gostovanju v Bosni in Hercegovini prišla do druge točke v kvalifikacijski skupini G, potem ko je po remiju v Izraelu remizirala tudi v Sarajevu. Ob tem so Slovenci izgubili z Nizozemsko in doma z BiH, za začetek teh kvalifikacij pa prav z vodilno ekipo skupine Norveško v gosteh (0:5).

Andrej Razdrh FOTO: Profimedia

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so se na Ptuju Skandinavcem oddolžili za poraz, prišli do prve zmage v teh kvalifikacijah in Norvežanom zadali prvi poraz. Zaradi slabe razlike v doseženih in prejetih zadetkih so sicer s petimi točkami še vedno na zadnjem, petem mestu, čeprav ima pet točk tudi Nizozemska. Na vrhu z 12 točkami ostaja Norveška.

Tej se je danes po napaki slovenske obrambe hitro ponudila prva priložnost, a je dobro posredoval domači vratar Lovro Štubljar. Nato so v šesti minuti Slovenci zgodaj povedli. Z lepo, dolgo podajo je po desni liniji Mitja Ilenič zaposlil Mateja Malenška, ki je premagal gostujočega vratarja Martina Borsheima.

Mitja Ilenič FOTO: AP

V 16. je Sindre Egeli z velike razdalje s prostega strela nameril čez slovenski gol, v 20. na drugi strani ob prostemu strelu Roka Štormana veliko dela ni imel Borsheim. Egeli je v 34. poskušal z novega prostega strela, ki je bil bližje vratom Štubljarja, a je žoga znova švignila čez prečko. Kaj več priložnosti si ekipi v prvem delu nista pripravili in Slovenci so do glavnega odmora zadržali minimalno prednost.

Po uri igre so imeli Skandinavci najlepšo priložnost, Egeli se je znašel pred Štubljarjem, ki pa je dobro zaprl kot pri zaključku Norvežana. V 67. so gostje blokirali poskus Ilenića, pet minut zatem je bil Malenšek po kotu z glavo premalo natančen. V 76. pa so Slovenci povišali prednost na 2:0, ko so do posesti prišli v bližini norveških vrat, nato pa je z dobrih 20 metrov Pejičić s strelom po tleh ugnal norveškega vratarja.

Andrej Razdrh FOTO: NZS

Gostje, ki so imeli težave s prebijanjem slovenske obrambe, so v zaključku pritisnili. Po kotu sta dvakrat nevarno merila Rasmus Holten in Markus Halaand, a zgrešila cilj. Tudi Aldin Jakupović je na drugi strani preslabo meril z glavo in izid se do konca ni več spreminjal. Mlade slovenske nogometaše zadnji kvalifikacijski tekmi čakata jeseni. Najprej bodo 29. septembra gostili Izraelce, 2. oktobra pa še Nizozemce.