To so načrti Reala za zimski prestopni rok: tri okrepitve in nekaj odhodov

Julen Lopetegui iz Reala ni odšel le zaradi slabih rezultatov, piše sloviti španski športni dnevnik MARCA, temveč tudi zaradi "nekaterih odločitev, ki so šle v nasprotju s filozofijo kluba". Ko nastopi kriza, pišejo v osrednjem španskem športnem časniku, je "trener vedno tisti, ki zna pasti prvi". Vodilni v klubu so analizirali dogodke in naj bi bili zdaj pripravljeni sprejeti nekaj odmevnih odločitev glede nogometašev, ki so v zadnjem času po njihovem mnenju razočarali.

Največji želj i Hermoso in Icardi Da se kaj podobnega ne bi ponovilo, naj bi bil Perez pripravljen odobriti več okrepitev v zimskem prestopnem roku, potem ko Lopeteguiju in sodelavcem po odhodu Ronalda ni pripeljal nobenega odmevnejšega imena. Sprememba pravil, zdaj lahko klubi za Ligo prvakov registrirajo tudi nogometaše, ki so v skupinskem delu iste sezone igra li za drug klub, dela v korist belega baleta, ki bi se lahko tudi odrekel nekaterim članom prvega moštva.

"Real Madrid ima denar, računi govorijo o blizu 200 milijonih evrov v zakladnici in želji, da bi sprejeli odločitve, ki bi lahko privedle do nepričakovanih sprememb, tako v smislu prihodov kot odhodov. Ne mislijo le na prihod Rodryga (vse kaže na to, da bo pri Santosu ostal do konca sezone) ali Argentinca Palaciosa (River Plate si želi, da bi do poletja ostal v Argentini),"poroča MARCA.

V tem trenutku naj bi se Real osredotočal predvsem na iskanje srednjega branilca, kjer ima največ občudovalcev v tem trenutku član Espanyola Mario Hermoso, 23-letni produkt Realove šole, ki zadnje čase navdušuje v Barceloni. Pri Realu želijo tudi vezista in napadalca, potem ko je Vinicius Junior z večjim številom minut pod taktirko Solarija sicer že večkrat opozoril nase. Kapetan in prvi strelec milanskega Interja Mauro Icardiostaja "favorit", še piše MARCA, zaradi že omenjenih sprememb prestopnega roka pa so pri Realu veliko bolj naklonjeni zimskim okrepitvah kot v minulih sezonah, še dodaja madridski dnevnik.

