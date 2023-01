Točka za Stojanovićev Empoli, zmaga Inter brez Handanovića

Šest tekem neporažen Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral od 73. minute, je proti Torinu vodil že z 2:0, potem ko sta zadela Sebastiano Luperto v 37. in Razvan Marin v 69. minuti. Torino, ki ima točko več od Empolija v sredini lestvice, pa je do ugodnejšega razpleta prišel po golu Samueleja Riccija v 82. in Antonia Sanabrie v 85. minuti. Gosti so dvakrat zatresli še okvir vrat.

Inter je brez Samirja Handanovića, ki je manjkal zaradi poškodbe mišice, do zmage in 40. točke, s katero se je vsaj začasno povzpel na drugo mesto lestvice, prišel po preobratu. Domača, zadnjeuvrščena zasedba je povedla v 11. minuti, zadel je David Okereke.

Lautaro Martinez je deset minut pozneje izenačil na 1:1, zmagoviti gol pa je argentinski napadalec prispeval v 65. minuti. Zdaj je z 11 goli na tretjem mestu lestvice strelcev, dva gola več ima Napolijev Victor Osimhen, enega pa Atalantin Ademola Lookaman.