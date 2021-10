Točka Zajca, Rapid brez Petroviča do zmage

Turki so prišli do druge točke v skupini D, čeprav je domača zasedba po dveh zadetkih Ennerja Valencie v prvem polčasu prišla do vodstva z 2:1. Pieter Gerkens je namreč v 62. minuti Belgijcem priigral prvo točko. V tej skupini je s sedmimi točkami na vrhu Eintracht Frankfurt, ki je s 3:1 odpravil Olympiacos. V skupini H je dunajski Rapid brez poškodovanega Dejana Petroviča gostil zagrebški Dinamo in se veselil prve zmage. Za to je že v 34. minuti z zmagovitim zadetkom poskrbel Maximilian Hofmann. Oba kluba imata po tri točke, z devetimi vodi West Ham, ki je s 3:0 premagal Genk.