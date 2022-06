Toda Florentino, zakaj?

Liga prvakov je v zadnjem desetletju kar petkrat (povedano drugače: Real osvaja Ligo prvakov vsake dve leti) osrečila navijače kraljevega kluba. In to zadovoljstvo je trenutno v nogometu eno največjih, kar jih lahko ta šport ponudi. In zadovoljstvo navijačev je tisto, česar bi si – poleg lovorik – moral želeti vsak predsednik kluba. Tudi kraljevega. A vendarle so načrti v glavi mogočnega madridskega gradbinca v prihodnje prezrli Ligo prvakov. 75-letnik si pač – preden zapusti ta planet – želi revolucije v nogometu. Superligo – tekmovanje bogatih klubov, ki bi ob ustanovitvi pošteno obogatila TRR-račun galaktičnega kluba. In očitno je tako zelo prepričan vase in v svoj klub, da verjame, da bi tudi tam serijsko zmagoval. Ali pa ga zmagovanje sploh ne zanima, pač pa mu diši velika finančna injekcija. Kdo ve.