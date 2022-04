Todd Boehly in njegov konzorcij dobila bitko za nakup Chelseaja

Britanski in ameriški medij poročajo, da je bil ameriški poslovnež Todd Boehly, znan predvsem kot solastnik bejzbol kluba Los Angeles Dodgers in košarkarskega kluba Los Angeles Lakers, izbran kot najprimernejši kupec londonskega nogometnega kluba Chelsea. Boehlyju naj bi pri nakupu Chelseaja pomagala švicarski poslovnež Hansjorg Wyss ter ameriška investicijska družba Clearlake Capital.

Ameriška banka Raine naj bi po poročanju britanskih in ameriških medijev izbrala najprimernejšega kupca za nakup nogometnega kluba Chelsea, ki je že od leta 2033 v lasti ruskega milijarderja Romana Abramoviča. To je 47-letni ameriški poslovnež Todd Boehly, ki bo skupaj s 86-letnim švicarskim poslovnežem Hansjorgom Wyssom ter investicijsko družbo Clearlake Capital za Chelsea moral odšteti 3,5 milijarde funtov oziroma približno 4,2 milijona evrov, s čimer bo to najdražji nakup športnega kluba v zgodovini.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Chelseajevega lastnika Abramoviča so ob ruski invaziji Ukrajine doletele hude sankcije, v Veliki Britaniji so mu zamrznili več milijard in zasegli nepremičnine, prav tako so britanske oblasti zamrznile poslovanje njegovega nogometnega kluba, zato 55-letnemu Rusu ni preostalo drugega, kot da se odloči za prodajo.

icon-expand Abramovič se bo po 19 letih moral posloviti od Chelseaja FOTO: Profimedia

Postopek prodaje je v roke dobila ameriška banka Raine, ki se je v zadnjem krogu pogajanj odločala med štirimi potencialnimi kupci. Poleg Boehlyja, ki ga podpira v Kaliforniji delujoča investicijska družba Clearlake Capital, ki ima pod palcem za več kot 72 milijard dolarjev oziroma 68 milijard evrov premoženja, so se za nakup londonskega kluba potegovali še britanski poslovnež, sir Martin Broughton in njegova skupina investitorjev, ameriški investitor in lastnik italijanskega prvoligaša Atalante Stephen Pagliuca in ameriška družina Ricketts, ki ima med drugim v lasti bejzbol klub Chicago Cubs, a je sama predčasno odstopila od nakupa. Zadnji dan pogajanj naj bi se v nakup Chelseaja vmešal še soustanovitelj podjetja Ineos in najbogatejši Britanec, sir Jim Ratcliffe, ki je Chelsea želel kupiti že pred nekaj leti, ko je bil zavrnjen, pa je kupil francoskega prvoligaša Nico.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izkupiček od prodaje Chelseaja pa naj ne bi šel na račun Abramoviča, temveč bo šlo, po poročanju britanskih medijev, približno dve milijardi funtov oziroma 2,4 milijarde evrov v posebej ustanovljeni sklad, ki bo pomagal žrtvam vojne v Ukrajini, milijarda in pol funtov oziroma približno 1,8 milijarde evrov pa bo namenjenih za prenovo Stamford Bridga. Odmevna novica sicer še ni uradno potrjena od Chelseaja ali Boehlyja, naj pa bi se to zgodilo v kratkem. Nato morata nakup potrditi še britanska vlada in Premier liga.