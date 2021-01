24.219 gledalcev na finalu japonskega pokala

Nogometaši Tokia so v finalu japonskega ligaškega pokala na Nacionalnem stadionu pred 24.219 gledalci premagali Kashiwo Reysol z 2:1 in tretjič osvojili to lovoriko. Za zmagovalce sta zadela Brazilca Leandro (16.) in Adailton (74.), za poraženo zasedbo pa je izenačil Yusuke Segawa (45.). Finale so igrali dva meseca pozneje, kot je bilo predvideno, potem ko so ga prestavili zaradi 13 okužb z novim koronavirusom v ekipi Kashiwe v tistem obdobju. Nacionalni stadion sprejme 68.000 gledalcev in bo med olimpijskimi igrami prihodnje leto gostil tako odprtje kot zaključek iger ter atletska tekmovanja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand