Toko Ekambi junak preboja domačih levov v polfinale

Gambija je najmanjša država na celinskem delu Afrike. Po površini je skoraj pol manjša celo od Slovenije, zato je bilo že napredovanje v četrtfinale zanje izjemen uspeh. Tokrat pa jim pred glasnimi kamerunskimi navijači ni uspelo pripraviti velikega presenečenja, ki mu – glede na potek tekme – niso bili niti blizu.

V 90. minutah so zmogli vsega dva strela, od tega le enega v okvir vrat Andrea Onane. Kamerunci so na drugi strani upravičili vlogo favoritov, imeli so več kot 60 odstotkov posesti in si pripravili 18 strelov. Dva sta končala za hrbtom gambijskega čuvaja mreže Baboucarrja Gaya, pod oba pa se je podpisal Karl Toko Ekambi.

Napadalec Lyona je prvega dosegel v 50. minuti, ko je z glavo kronal predložek Collinsa Faia z desne strani. Sedem minut kasneje pa je v Franciji rojeni 29-letnik povišal prednost, potem ko je obramba gostov zaspala in je na oddaljenejši vratnici sam pričakal lepo podajo Martina Hongle.

Gambijci do konca niso bili pretirano nevarni. Bližjemu tretjemu zadetku je bil Kamerun, a se je nekajkrat izkazal že omenjeni Gaya. V četrtkovem polfinalu domačine čaka zmagovalec obračuna med Egiptom in Marokom.

Častno slovo od ognjenega krsta v afriški eliti

Za Gambijce je bil to sploh prvi nastop na pokalu narodov. V skupinskem delu so najprej premagali Mavretanijo z 1:0, nato remizirali z Malijem (1:1), v zadnjem krogu pa so pripravili prvovrstno presenečenje, saj so na kolena spravili favorizirane Tunizijce (1:0). Edini gol na tekmi je v 93. minuti dosegel Ablie Jallow. Izbrana vrsta, katere prvi zvezdnik je krilni nogometaš Bologne Mussa Barrow, je nato v osmini finala še tretjič zmagala z identičnim izidom, tokrat proti Gvineji. Edini gol je sredi drugega dela dosegel prav Barrow.