Navijaški spektakel, ki je osupnil svet: vlak smrti na tribunah

"Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze." Tako pravijo v Nemčiji. DFB-pokal ima svoja pravila. In vsako sezono znova dokazuje, da ta pregovor še kako drži. Tekmovanje namreč redno postreže s številnimi šokantnimi presenečenji na zelenicah, pa tudi z neverjetnimi prizori na tribunah.
Tokrat so za spektakel poskrbeli navijači nemškega drugoligaša VfL Osnabrück, ki je v prvem krogu nemškega pokala na stadionu Bremer Brücke oziroma Stadion na mostu Bremer, ki se nahaja v osnabruškem okrožju Schinkel, gostil svetovnega nogometnega velikana – Bayern iz Münchna.
Tekmo, ki ste si jo lahko ogledali tudi na VOYO, so pričakovano dobili Bavarci. Bayern je svojo kakovost potrdil tudi z rezultatom in slavil s 1:4. Toda dogajanje na zelenici je pred tekmo zasenčila izjemna koreografija domačih navijačev.
Navijaška koreografija, kakršne še nismo videli
Navijači VfL Osnabrück so pripravili spektakularen prizor, katerega osrednji del je bil – vlakec smrti.
Po večmesečnem načrtovanju in izdelavi je na vzhodni tribuni stadiona nastala konstrukcija, ki je simbolizirala razgibano zgodovino kluba – ki so jo domači navijači ponazorili kot "vožnjo z vlakcem smrti" – polno vzponov in padcev. Med predstavo je po posebej pripravljeni progi potoval lesen voziček, v katerem so bile lutke, ki so predstavljale različne trenutke iz zgodovine kluba – od največjih uspehov do najtežjih trenutkov.
Med pomembnejšimi dogodki, ki so jih vključili v predstavo, je bila tudi slovita zmaga nad Bayernom leta 1978. Poleg velikih zmag pa so se spomnili tudi številnih škandalov, težkih obdobij in grenkih porazov, ki so zaznamovali zgodovino kluba.
Sam vlak smrti pred vzhodno tribuno je bil izdelan iz lesenih letvic, plastičnih cevi in blaga ter zasnovan tako, da se je lahko premikal po posebej pripravljeni trasi. Voziček, izdelan predvsem iz lesa in stiropora, je prevažal lutke, navijači pa so ga s sistemom potiskanja in vlečenja večkrat vračali na začetek proge.
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