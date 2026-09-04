Navijaški spektakel, ki je osupnil svet: vlak smrti na tribunah

"Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze." Tako pravijo v Nemčiji. DFB-pokal ima svoja pravila. In vsako sezono znova dokazuje, da ta pregovor še kako drži. Tekmovanje namreč redno postreže s številnimi šokantnimi presenečenji na zelenicah, pa tudi z neverjetnimi prizori na tribunah.

Tokrat so za spektakel poskrbeli navijači nemškega drugoligaša VfL Osnabrück, ki je v prvem krogu nemškega pokala na stadionu Bremer Brücke oziroma Stadion na mostu Bremer, ki se nahaja v osnabruškem okrožju Schinkel, gostil svetovnega nogometnega velikana – Bayern iz Münchna.

Tekmo, ki ste si jo lahko ogledali tudi na VOYO, so pričakovano dobili Bavarci. Bayern je svojo kakovost potrdil tudi z rezultatom in slavil s 1:4. Toda dogajanje na zelenici je pred tekmo zasenčila izjemna koreografija domačih navijačev.