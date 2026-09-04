Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Navijaški spektakel, ki je osupnil svet: vlak smrti na tribunah

Osnabrück, 04. 09. 2026 07.35 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Neverjetna koreografija navijačev VfL Osnabrücka

V Nemčiji DFB-pokal znova dokazuje, zakaj velja za eno najbolj zanimivih nogometnih tekmovanj – s svojo nepredvidljivostjo, posebnimi zgodbami in prizori, ki jih drugje skorajda ne vidimo. Tekma med Bayernom iz Münchna in VfL Osnabrückom, ki ste si jo lahko ogledali na VOYO, namreč ni postregla le z izjemnimi zadetki na zelenici, temveč tudi z neverjetnim in doslej še ne videnim prizorom na tribunah.

Navijači VfL Osnabrück
Navijači VfL Osnabrück
FOTO: Š.Z.

"Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze." Tako pravijo v Nemčiji. DFB-pokal ima svoja pravila. In vsako sezono znova dokazuje, da ta pregovor še kako drži. Tekmovanje namreč redno postreže s številnimi šokantnimi presenečenji na zelenicah, pa tudi z neverjetnimi prizori na tribunah.

Tokrat so za spektakel poskrbeli navijači nemškega drugoligaša VfL Osnabrück, ki je v prvem krogu nemškega pokala na stadionu Bremer Brücke oziroma Stadion na mostu Bremer, ki se nahaja v osnabruškem okrožju Schinkel, gostil svetovnega nogometnega velikana – Bayern iz Münchna.

Tekmo, ki ste si jo lahko ogledali tudi na VOYO, so pričakovano dobili Bavarci. Bayern je svojo kakovost potrdil tudi z rezultatom in slavil s 1:4. Toda dogajanje na zelenici je pred tekmo zasenčila izjemna koreografija domačih navijačev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Navijaška koreografija, kakršne še nismo videli

Navijači VfL Osnabrück so pripravili spektakularen prizor, katerega osrednji del je bil – vlakec smrti.

Po večmesečnem načrtovanju in izdelavi je na vzhodni tribuni stadiona nastala konstrukcija, ki je simbolizirala razgibano zgodovino kluba – ki so jo domači navijači ponazorili kot "vožnjo z vlakcem smrti" – polno vzponov in padcev. Med predstavo je po posebej pripravljeni progi potoval lesen voziček, v katerem so bile lutke, ki so predstavljale različne trenutke iz zgodovine kluba – od največjih uspehov do najtežjih trenutkov.

Med pomembnejšimi dogodki, ki so jih vključili v predstavo, je bila tudi slovita zmaga nad Bayernom leta 1978. Poleg velikih zmag pa so se spomnili tudi številnih škandalov, težkih obdobij in grenkih porazov, ki so zaznamovali zgodovino kluba.

Sam vlak smrti pred vzhodno tribuno je bil izdelan iz lesenih letvic, plastičnih cevi in blaga ter zasnovan tako, da se je lahko premikal po posebej pripravljeni trasi. Voziček, izdelan predvsem iz lesa in stiropora, je prevažal lutke, navijači pa so ga s sistemom potiskanja in vlečenja večkrat vračali na začetek proge.

dfb-pokal VfL Osnabruck Bayern Münchn

Sodišče v Las Palmasu oprostilo nogometaša Real Madrida

24ur.com Bayern, Borussia in druščina prihajajo na VOYO!
24ur.com Katastofa za PSG: Messi in Mbappe 'out' za obračun(a) z Bayernom
24ur.com Luis Enrique: Čas je, da kakovost pokažemo tudi v Ligi prvakov
24ur.com Bayern zagrebškemu Dinamu preprečil trening na svojem stadionu
24ur.com Leipzig se zaveda, kaj ga čaka: 'Levji brlog, kjer so navijači, igralci in trener zelo strastni'
24ur.com Razočarani navijači iz Berlina: 'Ob reprezentanci si, ko zmaguje in ko izgublja'
24ur.com Bizarni enajstmetrovki osramočenih branilcev Nemčijo nasmejali do solz
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TheJuniKorn
04. 09. 2026 08.59
Ok no...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
Solze ob odhodu v vrtec? Tako lahko otroku pomagate
Solze ob odhodu v vrtec? Tako lahko otroku pomagate
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Znana Slovenka bo kmalu prvič postala mamica
Znana Slovenka bo kmalu prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Ste po 40. letu nenehno utrujeni? Morda razlog ni pomanjkanje spanja
Ste po 40. letu nenehno utrujeni? Morda razlog ni pomanjkanje spanja
Modni hit jeseni: jakna, ki osvaja ulice
Modni hit jeseni: jakna, ki osvaja ulice
vizita
Portal
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Je NASA na Marsu ujela vesoljca? Skrivnostna figura buri duhove
Jakob Omrzel je nov slovenski kolesarski junak: podrl rekord Tadeja Pogačarja
Jakob Omrzel je nov slovenski kolesarski junak: podrl rekord Tadeja Pogačarja
V nogah imate 'drugo srce': Zakaj ga ne smete ignorirati?
V nogah imate 'drugo srce': Zakaj ga ne smete ignorirati?
Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo
Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo
dominvrt
Portal
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki: s tem trikom pozabite na trdo meso
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929