Tolić z zadetkom v zadnji minuti poskrbel za delitev točk

Nogometaši Domžal in Tabora iz Sežane so se na tekmi tretjega kroga slovenske Prve lige razšli brez zmagovalca. Domžalčani so od 14. minute dalje skoraj do konca tekme sicer vodili, a je za delitev točk globoko v sodnikovem podaljšku poskrbel Tom Alen Tolić. Tako Domžale kot Tabor ostajata brez zmage, Domžale ostajajo pri dveh, Tabor pa je pri eni točki.

Domžalčani so bolje odprli dvoboj, dvakrat je posredoval Jan Koprivec po akcijah Mitje Ileniča in Emirja Saitoskega v šesti in deseti minuti, v 14. pa je Saitoski podal z desne strani na drugo vratnico, kjer je Slobodan Vuk žogo z glavo poslal v mrežo za 1:0. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pozneje so nekajkrat nase opozorili tudi Kraševci, med drugim je dvakrat poskusil Tom Kljun, a obakrat Ajdin Mulalić ni imel težav, medtem ko je Nabil Khali od daleč meril malce mimo. V kazenskem prostoru Tabora je bilo spet nevarno v 32. minuti, ko je Christian Schoissengeyr s strelom z glavo zadel vratnico. V 42. minuti je Nick Perc žogo poslal pod prečko sežanskih vrat, toda bil je v prepovedanem položaju. Po odločnejšem, a jalovem začetku Sežančanov v drugem polčasu je v 54. minuti z novim strelom poskusil Vuk, vendar je bil Koprivec temu kos. Sledilo je še par nenevarnih oziroma nenatančnih strelov, v 71. pa je Khali iz obetavnega položaja malce z desne strani poskusil žogo spraviti ob bližnji vratnici v mrežo, a je bil Mulalić dobro postavljen. Tekma v Domžalah se je začela z minuto molka za Filipa Filipovskega, nekdanji pomočnik trenerja in trener vratarjev, ki je pri rumenih sodeloval pri osvojitvi petih od šestih lovorik, je namreč preminil v 75. letu starosti. Khali je poskusil tudi 75. minuti, domžalski vratar se je takrat moral potruditi, da je žogo obdržal pred golovo črto. Dve minuti pozneje je na drugi strani po kotu Schoissengeyr spet s strelom z glavo zadel vratnico, sicer pa so oboji imeli še nekaj obetavnih napadov, ki pa so se končali brez želenega učinka. Ko je že kazalo na zmago domačih, pa je v 95. minuti Tolić z lepim diagonalnim strelom s kakšnih 13 metrov z desne strani žogo poslal čez nemočnega Mulalića za 1:1. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-link Statistika tekme Domžale - Tabor Sežana FOTO: Sofascore.com Domžale bodo v 4. krogu prihodnjo soboto gostovale pri Bravu, Tabor pa bo dan prej gostil Celje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke