Horvat z goli in asistencami trka na Kekova vrata: 'Postal sem bolj konkreten'

Napadalno usmerjen vezist je na dobri poti, da izboljša svojo najbolj učinkovito sezono kariere. Za Muro je v sezoni 2021/2022 na 50 tekmah 11-krat zadel in šestkrat asistiral. V aktualni je za graški Sturm odigral skoraj polovico manj tekem (28), a je že pri sedmih golih in štirih podajah. Eno je vknjižil tudi v nedeljo, ko je Sturm z remijem (1:1) zapravil možnost, da se na vrhu prvenstva izenači s serijskim prvakom iz Salzburga.

V lanski sezoni je s Sturmom osvojil pokalni naslov, potem ko je v finalu v Celovcu ugnal Rapid z Dunaja. Tudi letos je še v igri za to lovoriko, v polfinalu se bo Sturm pomeril s Salzburgom, medtem ko mu dobro kaže tudi v Konferenčni ligi, kjer je na prvi tekmi izločilnih bojev s 4:1 ugnal Slovan iz Bratislave. Horvat je zablestel z dvema asistencama in bil izbran celo za najboljšega nogometaša kroga po izboru Sofascore.

Derbi 19. kroga avstrijske Bundeslige ned Sturmom in Rapidom so dodatno začinili navijači obeh ekip, ki so pripravili sijajno kuliso.

Lažje je, ko te tudi v tujini podpirajo družina in prijatelji

Kot otroka Mure ga je v svojo selekcijo U15 zvabil Maribor, a Horvat v Ljudskem vrtu v petih sezonah kaljenja ni dočakal priložnosti v članski konkurenci. Zato se je poleti 2018 vrnil k Muri, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Po 158 nastopih, 18 golih in 11 asistencah ter pokalni in prvenstveni lovoriki je pred sezono 2022/2023 lepo napolnil klubsko blagajno. Zanj so pri Sturmu odšteli 550 tisoč evrov.

"Na začetku je bilo težko. Par mesecev so bili tekme in tudi treningi zares težki. Sčasoma sem prišel v ritem in postajalo je vse lažje. Vedno bolj sem se privajal na ekipo in stil igre," je o uvodnih mesecih v tujini povedal Horvat, ki mu je na roko šlo dejstvo, da je Gradec od slovenske meje oddaljen le dobrih 60 kilometrov: "Da sem tako blizu doma, je velik plus. Vedno me lahko pridejo podpirat družina in prijatelji. To je super."

Nasploh je podpora, ki jo v lokalnem okolju uživa Sturm, na res visokem nivoju. Domače tekme na Merkur Areni si v povprečju ogleda 13.591 navijačev, kar je največ v zadnjih 25 letih. Tudi nedeljski derbi proti Rapidu je bil hitro razprodan. "Vedno poka po šivih. Skoraj vsako tekmo je stadion poln. Res je lepo igrati pred takšnimi navijači."