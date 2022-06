Tomić in Petrović zapuščata Olimpijo

NK Olimpijo zapuščata Tomislav Tomić in Stefan Petrović. Prvi se dokončno seli k NK Celje, kjer je nazadnje tudi igral kot posojeni nogometaš. Celjani so izkoristili možnost dokončnega odkupa, kar pomeni, da se Tomić ne bo več vrnil v Ljubljano, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

icon-expand Tomislav Tomić se dokončno seli v Celje. FOTO: NK Olimpija Tomislav Tomić je za Olimpijo igral v dveh različnih obdobjih. Prvič je za Zmaje podpisal julija 2017 in že v svoji prvi sezoni v Sloveniji z Olimpijo osvojil dvojno krono. Leto dni kasneje je zeleno-belim pomagal do še ene zmage v slovenskem pokalu, nakar je avgusta 2020 prestopil v Avstrijo, kjer je podpisal za Admiro Wacker. Tomić se je k Olimpiji vrnil julija 2021, nato pa februarja letos kot posojen odšel v Celje, kjer bo igral še naprej, dodajo na spletni strani kluba. Skupno gledano je Tomislav Tomić v dresu zmajev zbral 144 nastopov, med strelce se je vpisal dvakrat, v statistiko je dodal še 12 podaj. Stefan Petrović, otrok ljubljanskega kluba, pa prav tako zapušča barko kluba iz prestolnice, dodaja ekipa24.si. V klubu je preživel veliko let, igral je v vseh mlajših selekcijah, a zdaj 21-letnik, ki se je pred časom boril s hudo boleznijo, ni več v načrtih ljubljanske zasedbe. Nazadnje je igral kot posojeni nogometaš v dresu Triglava. Petroviću se pogodba z zmaji izteče konec meseca, do podaljšanja pa ne bo prišlo, dodajajo pri omenjenemu spletnemu časopisu. Taisti medij še piše, da bo ofenzivni vezist kariero najverjetneje nadaljeval pri Triglavu.