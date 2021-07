Tomić: Vemo, kaj za klub pomeni igranje v Evropi

"Za nami je težka tekma po napornih pripravah in pred evropskim obračunom. V srečanje nismo vstopili najboljše, a v drugem polčasu smo stopili na plin. Dosegli smo še tri zadetke in zasluženo zmagali," je generalko za evropski izziv za uradno spletno stran kluba ocenil izkušeni vezist iz BiH, ki se zaveda, da so priprave na novo sezono že v zaključni fazi: "Zadovoljni smo z napredkom. Okrepili smo se z nekaj kvalitetnimi igralci, ki bodo naši ekipi veliko pomenili. 'Zlagamo kocke' in mislim, da bo šlo samo še na boljše," je za uradno spletno stran kluba prepričan 30-letni Tomić, ki se je v tabor Olimpije vrnil po dveh sezonah.



V četrtek bodo Ljubljančani uradno otvorili (evropsko) sezono: "Strokovni štab je opravil analizo nasprotnika, tako da bomo o Birkirkari vedeli vse, kar se da. V srečanje moramo stopiti maksimalno, saj vemo, kaj ta tekma in napredovanje pomenita za klub."