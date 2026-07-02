Tonali in Fernandes v Tottenham za skupno več kot 200 milijonov

Tottenham za zdaj okrepitve išče izključno v domačem prvenstvu. Kot prosti nogometaši so se klubu s severnega Londona pridružili Andy Robertson iz Liverpoola, Marcos Senesi iz Bournemoutha in Martin Dubravka iz Burnleyja, za približno 60 milijonov evrov pa je iz Brightona prestopil Jan Paul van Hecke.
Gre za tri branilce in vratarja, tako da se bodo od Spursov poslovili tudi določeni nogometaši, za katere zdaj ne bo več mesta v ekipi. Italijanski vratar Guglielmo Vicario naj bi se vrnil v domovino, za Cristiana Romera naj bi se zanimala Barcelona in Atletico Madrid, klub pa bo kmalu zapustil tudi mladi hrvaški talent Luka Vušković. Za slednjega je Tottenham lani Hajduku odštel 11 milijonov in ga posodil v nemški Hamburg. Tam je odigral fantastično sezono, Spursi pa ga bodo za približno 50 milijonov prodali Brightonu, a imeli možnost, da ga v prihodnosti pripeljejo nazaj.
Potem ko so uredili zadeve v obrambni liniji, so se osredotočili na sredino igrišča. 21-letni Mateus Fernandes, ki je lani blestel v dresu West Hama, a s klubom na zadnji dan sezone izpadel iz Premier lige, je že podpisal pogodbo s Tottenhamom.
Z 99 milijoni je postal najdražji nakup v zgodovini severnolondonskega velikana, kot kaže, pa ta rekord ne bo zdržal dolgo. Odločilno vlogo pri prestopu je odigral trener Roberto De Zerbi, ki se je v angleško prestolnico preselil ob koncu marca. "Zelo sem vznemirjen zaradi naslednjega koraka v svoji karieri. Tottenham je ogromen klub in trener je bil ključen pri tem, da sem se odločil za prihod," je povedal mladi Portugalec.
Fernandes je z 99 milijoni postal najdražji nakup v zgodovini Tottenhama, kot kaže, pa ta rekord ne bo dolgo zdržal. Angleški velikan je namreč že našel naslednjo okrepitev. Beli dres bo kmalu oblekel italijanski vezist Sandro Tonali, ki se je med zvezde izstrelil pri Milanu, zadnje tri sezone pa branil barve Newcastla. Ta bo za 26-letnika prejel 108 milijonov, z bonusi pa lahko znesek naraste še za slabih devet milijonov.
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