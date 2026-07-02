Tonali in Fernandes v Tottenham za skupno več kot 200 milijonov

Tottenham za zdaj okrepitve išče izključno v domačem prvenstvu. Kot prosti nogometaši so se klubu s severnega Londona pridružili Andy Robertson iz Liverpoola, Marcos Senesi iz Bournemoutha in Martin Dubravka iz Burnleyja, za približno 60 milijonov evrov pa je iz Brightona prestopil Jan Paul van Hecke .

Gre za tri branilce in vratarja, tako da se bodo od Spursov poslovili tudi določeni nogometaši, za katere zdaj ne bo več mesta v ekipi. Italijanski vratar Guglielmo Vicario naj bi se vrnil v domovino, za Cristiana Romera naj bi se zanimala Barcelona in Atletico Madrid, klub pa bo kmalu zapustil tudi mladi hrvaški talent Luka Vušković . Za slednjega je Tottenham lani Hajduku odštel 11 milijonov in ga posodil v nemški Hamburg. Tam je odigral fantastično sezono, Spursi pa ga bodo za približno 50 milijonov prodali Brightonu, a imeli možnost, da ga v prihodnosti pripeljejo nazaj.

Potem ko so uredili zadeve v obrambni liniji, so se osredotočili na sredino igrišča. 21-letni Mateus Fernandes, ki je lani blestel v dresu West Hama, a s klubom na zadnji dan sezone izpadel iz Premier lige, je že podpisal pogodbo s Tottenhamom.

Z 99 milijoni je postal najdražji nakup v zgodovini severnolondonskega velikana, kot kaže, pa ta rekord ne bo zdržal dolgo. Odločilno vlogo pri prestopu je odigral trener Roberto De Zerbi, ki se je v angleško prestolnico preselil ob koncu marca. "Zelo sem vznemirjen zaradi naslednjega koraka v svoji karieri. Tottenham je ogromen klub in trener je bil ključen pri tem, da sem se odločil za prihod," je povedal mladi Portugalec.