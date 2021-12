Top 10: Najdražji januarski prestopi

Prestop Ferrana Torresa v Barcelono je neuradno odprl januarski prestopni rok. 55 milijonov evrov, kolikor bo Barcelona minimalno odštela njegovemu nekdanjemu klubu Manchester Cityju, ga postavi na deseto mesto najdražjih januarskih prestopov v zgodovini nogometa. Zanimivo je, da so pri vseh desetih najdražjih januarskih prestopih bili vpleteni angleški klubi.

10. Ferran Torres (iz Manchester Cityja v Barcelono) - 55 milijonov evrov Španski krilni nogometaš, ki lahko uspešno igra tudi v konici napada, je v Manchester City prestopil avgusta leta 2020. Takrat so meščani zanj Valencii odšteli 33,5 milijona evrov. City bo poleg zagotovljenih 55 milijonov v primeru njegovih uspešnih iger v novem klubu, prejel tudi dodatnih deset milijonov evrov, kar pomeni, da je klub iz Manchestra v letu in pol potencialno zaslužil 31,5 milijona evrov.

9. Fernando Torres (iz Liverpoola v Chelsea) - 58,5 milijona evrov Še en Torres. Tudi ta je seveda Španec, ampak podobnosti se tu končajo. Popularni "El Nino" je v Chelsea leta 2011 prestopil iz Liverpoola. Sloves Fernanda Torresa, je takrat bil na vrhuncu. V dresu rdečih je po prihodu iz Atletico Madrida blestel in na 142 tekmah zabil 81 golov. To pomeni, da so Londončani pričakovali pravi stroj za doseganje zadetkov v njegovih najboljših nogometnih letih. A vse se ni izteklo po njihovih načrtih, saj je Torres štiri leta pozneje - po 172 tekmah in 45 zadetkih - Chelsea zapustil za pičlih milijon evrov odškodnine. Prestopil je v Milan, kjer je zaigral zgolj desetkrat (1 zadetek). Kmalu zatem se je vrnil v Atletico (skupaj 123 golov na 365 tekmah), kjer je zdržal do leta 2018, ko je prestopil v japonski Sagan Tosu. Tam je na 40 tekmah zabil sedemkrat in se leta 2019 upokojil. Kljub ne ravno bleščečim nastopom v dresu Chleseaja, si bo Španec za vedno zapomnil sezono 2011/12, ko je po treh zadetkih na desetih tekmah v Ligi prvakov edinkrat tudi osvojil to tekmovanje.

icon-expand Fernando Torres je svojo kariero začel v Atletico Madridu FOTO: AP

8. Oscar (iz Chelseaja v Shanghai Port) - 60 milijonov evrov Brazilski napadalni vezist je v Chelsea iz brazilskega Internacionala prestopil leta 2012, za 32 milijonov evrov. Kljub zgolj 20 letom starosti je v dresu modrih v svoji prvi sezoni zaigral na kar 64 tekmah. Po solidnih predstavah v dresu Chleseaja, so ga Londončani pet let pozneje prodali v kitajski Shanghai Port za zavidanja vrednih 60 milijonov evrov. Od takrat je na Kitajskem na 166 tekmah zabil 50 golov in zabeležil tudi 100 podaj.

7. Diego Costa (iz Chelseaja v Atletico Madrid) - 60 milijonov evrov Londonski klub očitno zelo rad posluje v začetku leta, saj je januarja leta 2018 prodal še enega napadalca, Diega Costo. Tudi on je, tako kot Fernando Torres, v Chelsea prestopil iz Atletico Madrida. Tako kot Torres je tudi on igral za špansko reprezentanco, čeprav je po rodu Brazilec, tako kot Oscar. Visok znesek, ki ga je Atletico zanj odštel tri leta in pol po njegovem odhodu iz španske prestolnice, odraža dejstvo, da je pri Chelseaju igral odlično. Na 120 tekmah je zabil 50 golov, vendar se njegova vrednost v dresu Chelseaja ni poznala zgolj v številkah. Napad je vodil v dveh šampionskih sezonah v Premier ligi (2015 in 2017). Obakrat je zadel 20 golov, predvsem pa je s svojim izjemno fizičnim pristopom ustrahoval nasprotne branilce. Atletico je po dodatnih treh letih, zapustil kot prosti igralec januarja letos. Trenutno igra v rodni Braziliji za Atletico Mineiro, za katerega je na 19 tekmah zabil pet golov.

icon-expand Diego Costa je za Atletico zaigral na 216 tekmah in dosegel 83 zadetkov FOTO: AP

6. Bruno Fernandes (iz Sportinga v Manchester United) - 63 milijonov evrov United se je za portugalskega napadalnega vezista zanimal dolgo časa pred njegovim prihodom na sever Anglije. Januarja lani so zanj Sportingu odšteli 63 milijonov evrov in že v prvih šestih mesecih ugotovili, da nakupa verjetno ne bodo kmalu obžalovali. Na zgolj 22 tekmah v drugi polovici sezone 2019/20, je Fernandes zabil 12 golov in za zadetek svojih soigralcev podal osemkrat. V lanski sezoni je še bolj blestel, saj je prevzel vajeti igre na sredini igrišča v svoje noge in na 58 tekmah zabil 28 golov in podal enaindvajsetkrat. S povratkom njegovega prijatelja Cristiana Ronalda v United, so se njegove navidanja vredne številke malo umirile, vendar je pod taktirko novega trenerja Ralfa Rangnicka, še vedno ključen član prve enajsterice,.

icon-expand Cristiano Ronaldo in Bruno Fernandes v dresu Mancester Uniteda FOTO: AP

5. Pierre-Emerick Aubameyang (iz Borussie Dortmund v Arsenal) - 63,75 milijona evrov Gabonski napadalec je v dresu Borussie blestel in na 213 tekmah zabil 141 golov. Te številke so varčnega Arsena Wengerja prepričale, da šest mesecev pred svojim odhodom s klopi kluba, ki ga je vodil kar 22 let, zruši klubski rekord in za napadalca s širokim nasmehom odšteje kar 63,75 milijona evrov. Legendarni francoski strateg svoje odločitve verjetno ni obžaloval, saj je Gabonec na prvih 13 tekmah v Premier ligi zabil kar desetkrat in svojim sogralcem za zadetek podal petkrat.

Do zdaj se je Gabonec v dresu Arsenala na 163 tekmah razveselil 92 golov. V sezoni 2018/19 je bil skupaj z Mohamedom Salahom najboljši strelec Premier lige (22 golov). A svojega zadnjega v rdeče belih barvah je verjetno zabil 22. oktobra letos proti Aston Villi. Od takrat na šestih tekmah ni več zabil, nato pa se je s pozno vrnitvijo s potovanja v Franciji, dokončno zameril svojemu trenerju Mikelu Arteti. Ta ga je kaznoval z odvzemom kapetanskega traku in neigranjem na zadnjih štirih tekmah, na katerih je Arsenal kljub njegovi odsotnosti prepričljivo zmagal. 4. Christian Pulišić (iz Borussie Dortmund v Chelsea) - 64 milijonov evrov Še en član Borussie, ki je Dortmund zamenjal za London. Američan hrvaških korenin je v Chelsea prestopil kot izjemno nadarjen mladenič, ki je pred svojim 20. rojstnim dnevom v dresu Borussie zaigral na 127 tekmah. Za nemški klub je dosegel 19 golov, natanko toliko kot jih je do zdaj na 91 tekmah zadel v dresu Chelseaja. Enega od njih tudi v lanskem polfinalu Lige prvakov proti Real Madridu. V zmagi Chelseaja v majskem finalu proti Manchester Cityju (1:0) je odigral 24 minut in osvojil svoj prvi naslov v najprestižnejšem klubskem tekmovanju. Danes 23-letni napadalni vezist ima v svojem trenutnem klubu težave predvsem s poškodbami, ki vedno znova ustavijo njegov napredek. Kljub temu pa Christian Pulišić še vedno velja za veliki up ameriškega nogometa, ki je v reprezentančnem dresu na 42 tekmah zabil 17 golov.

icon-expand Statika Christiana Pulišića proti Real Madridu na prvi tekmi v lanskem polfinalu Lige prvakov FOTO: AP

3. Aymeric Laporte (iz Athletic Bilbaa v Manchester City) - 65 milijonov evrov Španski reprezentant Francoskih korenin je januarja leta 2018 iz Španije v Manchester priletel kot veliki rešitelj Cityjevih obrambnih težav. V dresu Athletica je zaigral na 222 tekmah in svojo kariero v Manchestru začel obetavno. Kljub temu je v minulih sezonah izgubil zaupanje trenerja Pepa Guardiole, ki nanj na tekmah četrtfinala, polfinala in finala lanske Lige prvakov ni računal. Njegovo mesto v začetni enajsterici sta prevzela Ruben Dias in John Stones. Kljub temu pa je letošnja sezona zanj veliko bolj obetavna, saj je odigral vseh 90 minut na zadnjih petih premierligaških tekmah vodilnega kluba v angleškem prvenstvu.

icon-expand Aymeric Laporte je zadel na zadnji tekmi Manchester Cityja proti Leicester Cityju, ki jo je njegov klub prepričljivo zmagal z rezultatom 6:3. FOTO: AP

2. Virgil van Dijk (Iz Southamptona v Liverpool) - 84,65 milijona evrov Brez dvoma najuspešnejši prestop na tem seznamu. Visok in močen Nizozemec je s svojimi imperialnimi predstavami v osrčju Liverpoolove obrambe svojemu sedanjemu klubu zagotovil naslov Ligi prvakov leta 2019, nato pa tudi težko pričakovani naslov angleškega prvaka leta 2020. To je bil prvi domači naslov Liverpoola po 30 sušnih letih. Virgil van Dijk je lansko sezono zaključil že 17 oktobra 2020, ko se je na mestnem derbiju proti Evertonu hudo poškodoval. KLjub temu se je letos po uspešni rehabilitaciji vrnil zelo uspešno in znova vodi zelo močno obrambo Liverpoola, ki je zadnjič izgubil v začetku novembra.

icon-expand S povratkom Virgila Van Dijka se je Liverpool znova vrnil med favorite za osvojitev naslova angeškega prvaka FOTO: AP