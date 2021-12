Top 5: Najbolj zaželeni nogometaši v januarskem prestopnem roku

Po dveh sezonah, ki jih je finančno močno zaznamovala pandemija covida-19, so nekateri evropski klubi občutno zmanjšali zneske, ki jih porabijo za prihod okrepitev. Drugi spet ne, saj je med poletnim prestopnim rokom v Angliji kar nekaj klubov porabilo rekordne zneske za nakup zvenečih okrepitev. Med klubi v Evropi pa predvsem Real Madrid po obdobju varčevanja napoveduje napad na najbolj zveneča imena v svetovnem nogometu. Za vas smo pripravili seznam petih najbolj zaželenih igralcev, ki bodo mogoče že januarja zamenjali klub.

Kylian Mbappe Začnimo tam, kjer smo poletje zaključili. Real Madrid je ob izteku minulega prestopnega roka za prihod igralca, ki se mu v poletju 2022 izteče donosna pogodba, ponudil vrtoglavih 170 milijonov evrov z bonusi vred. Pregrešno bogati Parižani so ponudbo brez zadržkov zavrnili. Malo zato, ker so še vedno upali, da bodo Kyliana Mbappeja prepričali v podaljšanje pogodbe. Zagotovo pa malo tudi zato, ker so vodilnim v Madridu želeli dokazati, da so tudi oni velik klub, ki ga taktike izkušenih velikanov ne bodo več zlahka iztirile. Z njihovo potezo se Mbappe tudi javno ni strinjal. "Zaprosil sem jih, da mi pustijo oditi. Od trenutka, ko sem se odločil, da pogodbe ne bom podaljšal, sem si želel, da klub prejme odškodnino, s katero bi lahko kupil kakovostno zamenjavo," je o svoji motivaciji za odhod pred zaključkom pogodbe povedal 23-letnik.

icon-expand Statistika Kyliana Mbappeja v Ligi prvakov. FOTO: Sofascore.com

Vsi v madridskem klubu nestrpno čakajo prvi dan novega leta, ko se bodo tudi uradno lahko pogovarjali s predstavniki Mbappeja o potencialnem prestopu v poletnih mesecih in to brez odškodnine. Francozova želja je že dolgo časa jasna, saj je znano, da je velik navijač madridskega kluba, vendar športni direktor PSG-ja Leonardo še vedno verjame, da napadalca lahko prepriča, da ostane v klubu. "Če se Mbappe odloči, da bo ostal, bo tudi ostal, ker to želimo tudi mi. Mislim, da še vedno obstaja možnost, da bi pogodbo podaljšal," je bil nedavno optimističen Brazilec. "Želimo, da ostane, ampak moramo spoštovati njegov položaj," pa je stavek, ki bo navijače pariškega kluba malo bolj zaskrbel. Poleg Mbappejevega odhoda brez odškodnine ali ostanka v Parizu obstaja tudi manj verjetna možnost, da Realov predsednik Florentino Perez znova pošlje pregrešno ponudbo za igralca, ki je osrednji lik 'misije Mbappe', kot so jo poimenovali španski športni mediji. Dogodki med letošnjim poletnim prestopnim rokom so pokazali, da je v norem svetu vrhunskega nogometa mogoče prav vse.

"Erling Haaland bo naredil naslednji korak. Bayern, Real, Barcelona, Man City ... to so klubi, v katere lahko prestopi. Ko smo prestopili v Borussio, smo vsi vedeli, da se bo to zgodilo," je o načrtih svojega klienta odkrito spregovoril Mino Raiola.

Erling Haaland Ime, ki je v mislih vseh, ki so povezani z vodilnimi klubi v Evropi, med drugim tudi Real Madridom. Slina, ki bi bila tam pretečena ob misli na trojec Erling Haaland, Mbappe in Vinicius Jr., bi reko Manzanares z lahkoto napolnila in poplavila ulice španske prestolnice. Perez se za zvezdnika njegovega kova vsekakor zelo zanima, vendar Haaland ni tako čustveno navezan na Real, kot je Mbappe. Poleg tega je njegov agent, zloglasni Mino Raiola, nedavno na seznamu klubov, v katere bi lahko prestopil njegov klient, omenil tudi velikega tekmeca madridskega kluba, Barcelono. Ta je svoje januarske nakupe začela že zdaj, saj je prestop Ferrana Torresa za 55 milijonov evrov in deset milijonov evrov morebitnih dodatkov že potrjen. Španec je bil kupljen z namero, da bo zaigral v konici napada, kjer je najbolj domač nadarjeni Norvežan.

Splošno znano dejstvo je, da se v pogodbi Haalanda z Borussio nahaja klavzula, ki se samodejno aktivira poleti prihodnje leto. V njej naj bi bilo zapisano, da nemški klub mora sprejeti vsakršno ponudbo v vrednosti vsaj 75 milijonov evrov. Kam bi se Norvežan odločil nato oditi, je odvisno samo od njegovih želja. Na njegov način razmišljanja zagotovo vpliva tudi njegov oče Alf-Inge Haaland, ki je nekdanji nogometaš. Njegov sin je bil rojen v Leedsu, ko je bil njegov oče član tamkajšnjega Leeds Uniteda. Po treh letih bivanja tam, pa se je mlada družina preselila v Manchester, kjer je starejši Haaland zaigral za takrat skromni, a danes finančno mogočni Manchester City.

icon-expand Statistika Erlinga Haalanda v Bundesligi v leti 2021 FOTO: Sofascore.com

To je isti klub, ki je že prejel zgoraj omenjenih vsaj 55 milijonov evrov. Če temu znesku dodamo dejstvo, da je klub iz Manchestra Tottenhamu poleti ponudil 117 milijonov evrov za prestop njegovega napadalca Harryja Kana (ponudba je bila zavrnjena), je jasno, da bi njegovi arabski lastniki z lahkoto že januarja ponudili veliko večji znesek od tistega, ki je zapisan v klavzuli. A zalomi se, ko ugotovimo, kakšen odnos imata njegov agent in trenutni trener Cityja Pep Guardiola. Dolga zgodba se lahko skrajša z besedami Raiole, ki je Guardiolo v preteklosti opisal z izbranimi besedami: "On je strahopetec, pes je." Kljub temu je italijanski agent v pogovoru o potencialni naslednji postojanki Haalanda namignil, da je "Man City osvojil pet naslovov v Premier ligi, kar je veliko več od Manchester Uniteda (v zadnjih desetih letih op. a.)."

Dušan Vlahović Iz Francije se preko Nemčije selimo v Italijo. V tamkajšnjih Firencah trenutno domuje Dušan Vlahović, ki je v letošnjem koledarskem letu s 33 zadetki v Serie A izenačil rekord Cristiana Ronalda. 21-letni Srb svojo fizično moč in hitrost odlično izkorišča in iz tekme v tekmo napreduje. Predsednik njegovega trenutnega kluba Fiorentine se je z njegovim odhodom že sprijaznil. "Dušan in njegov agent sta zavrnila našo ponudbo nove pogodbe. Ponudili smo najvišjo plačo v zgodovini Fiorentine," je o igralcu, ki se mu pogodba izteče leta 2023, povedal Joe Barone.

icon-expand Statistika Dušana Vlahovića v letu 2021 FOTO: Sofascore.com

Zanj se zanima veliko angleških klubov, vendar naj bi Srb poskuse Arsenala, da ga prepričajo v prestop v London, zavrnil brez obotavljanja. Newcastle je po prevzemu neodvisnega investicijskega sklada Savdske Arabije postal najbogatejši klub na svetu, vendar predzadnje mesto na premierligaški lestvici in resnična grožnja odhoda v Championship nekdanjemu napadalcu Partizana verjetno ne diši najbolj.

Juventus je zelo zagret in predstavlja veliko bolj privlačno opcijo ostanka na Apeninskem polotoku. Atletico Madrid je vedno slovel kot klub, ki ima v napadu vrhunske napadalce. PSG bo v primeru odhoda Mbappeja potreboval nekoga, ki je lahko enakovreden partner Lionela Messija in Neymarja v napadu. Dortmund bo po odhodu Haalanda na svojem računu imel na voljo zelo privlačne vsote, če jih tja ne bo nakazal Manchester City, pa bo v Vlahoviću našel odlično alternativo. Fiorentina se, zahvaljujoč Vlahovićevim predstavam, letos po dolgem času znova bori za uvrstitev v prestižno Ligo prvakov in ne želi prodati svojega najboljšega igralca. Kljub temu bi, v primeru visoke ponudbe katerega od zgoraj omenjenih klubov, Barone moral resno razmisliti o prodaji že januarja.

Sergej Milinković-Savić "Lahko bi ga prodal za 140 milijonov evrov, vendar sem tedanjemu trenerju Simoneu Inzaghiju obljubil, da ga ne bom. Zdaj ni vreden niti 80 milijonov," je o svojitrenutni zagati iskreno spregovoril predsednik Lazia Claudio Lotito. Govoril je o Srbu Sergeju Milinkoviću-Saviću, ki je član rimskega kluba od leta 2015, ko je iz Genka prestopil v zameno za 'skromnih' 12 milijonov evrov. V minulih letih so srbskega vezista redno povezovali z odhodom v Manchester United, a zahteve Lotita so odgnale tudi bogate Angleže.

icon-expand Statistika Sergeja Milinkovića-Savića v letošnjem koledarskem letu FOTO: Sofascore.com

Kaj se je spremenilo? Inzaghi je odšel v Inter, na njegovo mesto pa je prišel Maurizio Sarri. Nekdanji trener Chelseaja in Napolija na sredini igrišča ni želel skupaj igrati najbolj nadarjenih vezistov v klubu Milinković-Savića in Luisa Alberta. Kako je rešil težavo? Z obema igralcema se je sporekel in Srba so seveda hitro začeli povezovati z odhodom iz Rima. United se je po poročanju angleških medijev dokončno sprijaznil z dejstvom, da bo Manchester še drugič zapustil Paul Pogba. Njegova pogodba se namreč izteče v poletnih mesecih prihodnjega leta, Milinković-Saviću pa leto pozneje. Predsednik Lazia je že postavil ceno, zdaj pa je na potezi United. Julian Alvarez Kdo? Če južnoameriškega klubskega nogometa ne spremljate redno, vam to ime verjetno ne bo znano, česar vam ne zamerimo. Zneski v povezavi z njegovim prestopom iz argentinskega River Plata niso niti blizu zgoraj omenjenim, kljub temu pa se njegovo ime vse bolj pogosto pojavlja v kolumnah, ki napovedujejo nogometne prestope. Tudi v njegovi pogodbi naj bi se nahajala klavzula, vendar je, za razliko od Haalandove, ta občutno nižja. 20 milijonov evrov naj bi bilo dovolj za odhod 21-letnika iz Argentine. Z njim povezujejo Juventus, Bayern München, Atletico Madrid in še najglasneje Manchester United. Napadalec je v minuli sezoni na 46 tekmah dosegel 24 golov in 15 podaj.

