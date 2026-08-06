Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Topalović ima vse, kar je potrebno, da postane odličen nogometaš'

Milano, 06. 08. 2026 14.55 pred 3 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
A.M.
Luka Topalović

Slovenski vezist Luka Topalović že več kot dve leti igra za Inter, kjer velja za enega izmed najbolj talentiranih mladih nogometašev. To potrjuje na članskih pripravah na novo sezono, z izbranimi besedami pa o njem govorijo tudi zvezdniški soigralci.

Luka Topalović je na zadnji ligaški tekmi sezone 2024/25 debitiral za člansko zasedbo nerazzurrov, v zadnjem krogu sezone 2025/26 pa na zelenico vstopil ob koncu tekme in prispeval asistenco za končnih 3:3. Remi ni vplival na razplet prvenstva in 20-letnik se je razveselil svojega prvega naslova prvaka v italijanskem prvenstvu.

"Tudi jaz potrebujem takšne podaje," mu je po asistenci proti Bologni v komentarju na Instagramu sporočil napadalec Marcus Thuram, mladenič pa je sicer v minuli sezoni v glavnem navduševal v dresu mladinske zasedbe. Njegove predstave niso ostale neopažene in glavni trener Cristian Chivu ga je povabil na poletne priprave članov.

Luka Topalović
Luka Topalović
FOTO: Profimedia

Prvi del slednjih so italijanski prvaki oddelali v Nemčiji. Tam se je Topalović v prvem polčasu tekme proti šestoligašu Aasnu, ki se je končala s 16:0, podpisal pod hat-trick, 45 minut pa je odigral tudi proti drugoligašu Karlsruherju. "Topalović je bil ena izmed največjih napadalnih groženj," je Inter po zmagi z 2:1 zapisal na uradni spletni strani.

V življenju 20-letnika ima posebno vlogo Piotr Zielinski. Izkušeni poljski vezist je vrsto let navduševal pri Napoliju, nato pa se je istočasno kot Topalović preselil v Milano. Slednjega je po tekmi s Karlsruherjem označil za "fenomena", o njunem odnosu pa je spregovoril tudi slovenski biser: "Vsi so mi pomagali, da sem se ustalil. Z vsemi sem zgradil odličen odnos, predvsem z Zielinskim, ki me je vzel pod svoje okrilje."

Luka Topalović (58) in Henrikh Mkhitaryan (22)
Luka Topalović (58) in Henrikh Mkhitaryan (22)
FOTO: Profimedia

Črno-modri zdaj trenirajo v Avstraliji, kjer je Topalović odigral pol ure proti Manchester Cityju, ki je klonil po enajstmetrovkah, remi na obračunu z mestnim rivalom Milanom pa je pospremil s klopi. Tam mu je v prvem polčasu družbo delal Henrikh Mkhitaryan, ki je v pogovoru za La Gazzetta dello Sport pohvalil napredek Slovenca.

"Videli ste ga pred nekaj meseci v Bologni, na zadnji tekmi sezone, ko je s sijajno podajo v globino pripravil zadetek. Želim mu vse najboljše, saj ima vse, kar je potrebno, da postane odličen nogometaš," je povedal 37-letni nekdanji član Manchester Uniteda.

nogomet luka topalović inter
24ur.com Guardiola o receptu za uspeh: Imeti moraš dobre igralce!
24ur.com 'Letošnja zasedba ima nekaj več in cilji so realno visoko postavljeni'
24ur.com Ni ga dobrega retorika brez dobrih rezultatov
24ur.com Topalović: Na članski klic še čakam, bilo bi mi v čast
Zadovoljna.si Andrej Škufca brez dlake na jeziku: Verjetno bi se podelal v hlače
24ur.com Dončić: Morda se že preveč ponavljam, a 'kemija' v moštvu je ključnega pomena
24ur.com Kdo bo okrepil Barcelono? Na seznamu želja 36-letni Perišić
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šumsko voče
06. 08. 2026 18.31
Boslo si njegov zemo z slo papirji
Odgovori
-1
0 1
Šumsko voče
06. 08. 2026 18.31
Ce je hrvat slo papirje nazaj pa nasvidenje v lepo naso.v slo ne rabimo tujcev
Odgovori
-1
0 1
Dražen Marjanović
06. 08. 2026 17.33
LUKA HRVATINO
Odgovori
-1
1 2
St. Gallen
06. 08. 2026 16.50
Od neuvrstitve Italije na SP se spremlja bolj bosanska liga
Odgovori
+1
2 1
osiveli_ritmični_gimnastik
06. 08. 2026 17.28
ima vse da pistane dober nogometaš: ja dve nogi ma, to je pogoj
Odgovori
-2
0 2
Šumsko voče
06. 08. 2026 15.41
Od kje je ta topalović?
Odgovori
-2
1 3
John_Gotti
06. 08. 2026 15.54
Starši Hrvati, rojen v Slo. Gradcu…
Odgovori
+5
5 0
boslo
06. 08. 2026 16.29
Od kje? In ti misliš, da ti mora kdorkoli polagat račune?
Odgovori
+2
4 2
trtr
06. 08. 2026 16.33
Pol naj pa za hrčke igra imamo zadosti Slovencev samo priložnost jim je treba dati.
Odgovori
+3
4 1
Dražen Marjanović
06. 08. 2026 17.32
trtr se strinjamo samo hrcke reci Hrvatu v v zivo v
Odgovori
0 0
Dražen Marjanović
06. 08. 2026 17.33
faco
Odgovori
0 0
gullit
06. 08. 2026 15.00
To bi morali povedati že Keku ter sedaj Cesarju, ki ga uspešno ignorirata, kot da ne spremljata nogometa. ali sta bila plačana, da ga ne pokličeta?!
Odgovori
+6
7 1
borjac
06. 08. 2026 15.07
Popolnoma podpiram tvoj komentar gullit , mogoče pa bi ga prej Kek in sedaj Cesar in veliki Radenko , vpoklicali , verjetno Luka ni vplačal v blagajno Balkanske mafije ??? ... in potem bodo prišli Hrvati in ga dali v Hrvaško reprezentanco , ki je na višjem nivoju kot je Slovenska , in bomo jokali da so ga Hrvati pobrali ??? Luko Topaloviča BODO ZAPRAVILI SKORUMPIRANI KADRI OKROG SLOVENSKE REPREZENTANCE , TO JE DEJSTVO !!!!
Odgovori
+4
6 2
gullit
06. 08. 2026 15.55
Se strinjam. Nekaj gnilega se je moralo dogajati, taga talenta ki že nekaj let opozarja nase, je nemogoče spregledati. Dovolj bi bila ena minuta na uradni tekmi. Pa ga niso klicali. Zelo sumljivo. Se strinjam, ena mafija mora biti v ozadju.
Odgovori
+6
6 0
hera2010
06. 08. 2026 17.17
Plačana? Drugi so plačani, da objavljajo takšne članke..po vsaki ne vem kateri tekmi, ko da podajo ali gol proti šestoligašu s
Odgovori
0 0
hera2010
06. 08. 2026 17.19
Se objavijo clanki, da ga gleda HRV repka, BIH repka…vsi…najbga ze en poklice, ce je res tako dober…
Odgovori
0 0
hera2010
06. 08. 2026 17.22
Brez Ibricicia in Ðekota bi on igral za Slovenj Gradec…taksnih igralcev je veliko…sam nimajo botrov…
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897