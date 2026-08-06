'Topalović ima vse, kar je potrebno, da postane odličen nogometaš'

Luka Topalović je na zadnji ligaški tekmi sezone 2024/25 debitiral za člansko zasedbo nerazzurrov, v zadnjem krogu sezone 2025/26 pa na zelenico vstopil ob koncu tekme in prispeval asistenco za končnih 3:3. Remi ni vplival na razplet prvenstva in 20-letnik se je razveselil svojega prvega naslova prvaka v italijanskem prvenstvu. "Tudi jaz potrebujem takšne podaje," mu je po asistenci proti Bologni v komentarju na Instagramu sporočil napadalec Marcus Thuram, mladenič pa je sicer v minuli sezoni v glavnem navduševal v dresu mladinske zasedbe. Njegove predstave niso ostale neopažene in glavni trener Cristian Chivu ga je povabil na poletne priprave članov.

Luka Topalović FOTO: Profimedia

Prvi del slednjih so italijanski prvaki oddelali v Nemčiji. Tam se je Topalović v prvem polčasu tekme proti šestoligašu Aasnu, ki se je končala s 16:0, podpisal pod hat-trick, 45 minut pa je odigral tudi proti drugoligašu Karlsruherju. "Topalović je bil ena izmed največjih napadalnih groženj," je Inter po zmagi z 2:1 zapisal na uradni spletni strani. V življenju 20-letnika ima posebno vlogo Piotr Zielinski. Izkušeni poljski vezist je vrsto let navduševal pri Napoliju, nato pa se je istočasno kot Topalović preselil v Milano. Slednjega je po tekmi s Karlsruherjem označil za "fenomena", o njunem odnosu pa je spregovoril tudi slovenski biser: "Vsi so mi pomagali, da sem se ustalil. Z vsemi sem zgradil odličen odnos, predvsem z Zielinskim, ki me je vzel pod svoje okrilje."

Luka Topalović (58) in Henrikh Mkhitaryan (22) FOTO: Profimedia