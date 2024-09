Toplo-hladen odziv Matjaža Keka: Takšne tekme smo v preteklosti izgubljali

OGLAS

"Težka tekma, lahko živimo s tem rezultatom. Obe ekipi sta imeli obilo težav s težkim igriščem, še posebej v prvem polčasu. Bili smo preveč pasivni, stali predaleč in pustili, da nas Avstrijci izigravajo v situacijah ena na ena, da imajo premoč v sredini. Ko smo stopili malo bližje, so se tudi nam odpirale situacije. Dvakrat, trikrat smo slabo reagirali v naših protinapadih, tako da je to verjetno pravičen rezultat," je obračun v Stožicah komentiral Matjaž Kek, ki ga je na selektorski klopi nadomeščal Boštjan Cesar.

V odsotnosti Matjaža Keka je na slovenski klopi sedel Boštjan Cesar. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V zadnjem obdobju se zdi, da Sloveniji morda celo bolj ustreza, če ji nasproti stoji favoriziran nasprotnik. Tudi tokrat so se Kekovi varovanci (večino tekme) čvrsto in organizirano branili in prežali na protinapade, ki bi jih lahko bolje izkoristili. "Avstrijci so imeli več žoge v nogah in mogoče neko pobudo, ampak to je naš način igranja. Tekma je ponudila dosti tempa gor, dol, v kar se ne bi smeli spustiti, ker so v tem Avstrijci najmočnejši. Lahko živim s tem rezultatom, ampak naš cilj je bil seveda zmaga in po tistem dobrem začetku smo po 25. minuti preveč padli," je nadaljeval slovenski selektor, ki ga je najbolj zmotil poceni prejeti zadetek v 27. minuti.

Po kombinaciji Avstrijcev na desni strani se je kar naenkrat pred vratarjem Matevžem Vidovškom znašel Konrad Laimer, ki ponujenega seveda ni zapravil. "Tako zelo naivno. Takoj se je videlo, kaj se bo zgodilo. Enostavno prelahko izgubljamo žoge," je situacijo za izenačenje severnih sosedov komentiral Mariborčan.