Topničarji hitro 'preboleli' katastrofo na Anfieldu, Leicester do zmage na Goodison Parku

Varovanci argentinskega strokovnjaka Mauricia Pochettina so v večerni tekmi 21. kroga angleške premier league zanesljivo slavili na gostovanju pri Cardiffu, kjer so vprašanje zmagovalca odločili že po slabe pol ure igre, ko so bili po vrsti uspešni kapetan Harry Kane v 3., Christian Eriksen v 12. in Heung Min Son v 26. minuti.



V londonskem derbiju je 'ranjeni lev' Arsenal po visokem porazu pred dnevi proti Liverpoolu (1:5) tokrat zaigral precej bolje in pred domačimi navijači slavil visoko zmago nad Fulhamom s 4:1. Za topničarje so v polno merili Granit Xhaka(25'), Alexandre Lacazette (55'), Aaron Ramsey (79') in Pierre Aubameyang v 83. minuti. Častni zadetek za goste je pri izidu 2:0 za moštvo Unaia Emeryja dosegel Aboubakar Kamara v 69. minuti. Aubameyang je s 14. ligaškim zadetkom tako postal vodilni strelec premier league, zadetek manj sta dosegla Tottenhamov Harry Kane in Liverpoolov Mohamed Salah.