Topničarji na Old Traffordu podaljšali mrtvi tek v boju za naslov

V derbiju, ki je na začetku tisočletja odločal o naslovu prvaka, je bilo hitro jasno, zakaj se topničarji borijo za naslov, rdeči vragi pa za rep lovijo evropska mesta.

Četa Mikela Artete je povedla v 20. minuti, ko si je novo v vrsti napak v tej sezoni privoščil sicer izkušeni Casemiro. Brazilec je najprej zamudil pri postavljanju "offside" zanke, potem pa v tandemu z Aaronom Wan-Bissako še slabo pokril strelca Leandra Trossarda, ki ga je tik pred vrati nemočnega Andrea Onane sijajno zaposlil Kai Havertz.

V drugem delu so rdeči vragi imeli več od igre, vseskozi pritiskali na vrata Davida Raye, a so bile njihove priložnosti sila redke in ostalo je pri 0:1. Zopet je bil evidenten manko individualne kvalitete pri Manchester Unitedu, medtem ko je obramba Arsenala ostala zbrana do zadnje minute.