Topničarji zanesljivi na južni obali, Šeško začel proti Brightonu

Portsmouth je sijajno odprl srečanje s favoriziranim Arsenalom in že v tretji minuti prevzel vodstvo, potem ko je bil kapetan Colby Bishop v pravem trenutku na pravem mestu po odbiti žogi vratarja Arsenala Kepe Arrizabalage.

Odgovor topničarjev pa je bil silovit. Že pet minut kasneje so Londončani izenačili po podaji iz kota, ko si je po veliki zmedi avtogol zabil Andre Dozzell. V 25. minuti je semafor že kazal 1:2, ko je bil po novi podaji iz kota uspešen Gabriel Martinelli. Tik pred polčasom je imel sijajno priložnost za povišanje Noni Madueke, ki je zastreljal enajstmetrovko.

Kmalu po začetku drugega dela je zmagovalca dokončno odločil Martinelli po odlični hitri akciji, ko mu je asistiral Gabriel Jesus. Martinelli je hat-trick dokončal v 72. minuti, ko je bil še drugič uspešen po podaji iz kota.