Nogomet

Topničarji zanesljivi na južni obali, Šeško začel proti Brightonu

Portsmouth , 11. 01. 2026 16.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Gabriel Martinelli in Eberechi Eze

Vikend na angleških nogometnih zelenicah je v znamenju 3. kroga FA pokala. Arsenal, trenutno vodilna ekipa Premier League, ni imel težav na gostovanju pri drugoligašu Portsmouthu (1:4). Manchester United pa se meri z Brightonom, Benjamin Šeško je po dveh golih proti Burnleyju začel v prvi postavi.

Gabriel Martinelli je bil junak obračuna na Fratton Parku.
Gabriel Martinelli je bil junak obračuna na Fratton Parku.
FOTO: Profimedia

Portsmouth je sijajno odprl srečanje s favoriziranim Arsenalom in že v tretji minuti prevzel vodstvo, potem ko je bil kapetan Colby Bishop v pravem trenutku na pravem mestu po odbiti žogi vratarja Arsenala Kepe Arrizabalage.

Odgovor topničarjev pa je bil silovit. Že pet minut kasneje so Londončani izenačili po podaji iz kota, ko si je po veliki zmedi avtogol zabil Andre Dozzell. V 25. minuti je semafor že kazal 1:2, ko je bil po novi podaji iz kota uspešen Gabriel Martinelli. Tik pred polčasom je imel sijajno priložnost za povišanje Noni Madueke, ki je zastreljal enajstmetrovko.

Kmalu po začetku drugega dela je zmagovalca dokončno odločil Martinelli po odlični hitri akciji, ko mu je asistiral Gabriel Jesus. Martinelli je hat-trick dokončal v 72. minuti, ko je bil še drugič uspešen po podaji iz kota.

Preberi še Spomin na tragično preminulega soigralca: 'Zmagali smo zanj'
nogomet portsmouth arsenal manchester united brighton

Piquejev drugoligaš s pomočjo navijačev odigral zasneženo tekmo

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
