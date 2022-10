Topničarji želijo odlično formo potrditi tudi v dvoboju z norveškim prvakom

Trener Arsenala Mikel Arteta ima v zadnjem obdobju sladke skrbi. Njegovo moštvo igra naravnost odlično, kar nenazadnje potrjujejo izjemne predstave v neverjetno močnem angleškem državnem prvenstvu, kjer mu (za zdaj) v hrbet gleda tudi nesramno bogati Manchester City s trenutno najbolj vročim nogometašem na stari celini Erlingom Haalandom na čelu.

Topničarji so v dozdajšnjem delu Evropske lige v primerjavi z ostalimi moštvi odigrali le eno tekmo, in sicer proti švicarskemu Zürichu (zmaga z 2:1). Drugi obračun v skupini A proti nizozemskemu PSV-ju iz Eindhovna so morali preložiti na poznejši termin, saj je vmes posegla smrt kraljice Elizabete II. Nocojšnji dvoboj z neugodnim norveškim prvakom Bodo/Glimtom ( neposredni prenos na Kanalu A in Voyo od 20.45 naprej ) za Londončane prihaja v pravem trenutku, saj želijo Xhaka, Marquinhos in druščina nadaljevati zmagoviti niz z začetka sezone. "Smo v dobrem 'momentumu', kar je zasluga celotnega moštva s strokovnim štabom na čelu. Osebno me ne preseneča odličen vstop v sezono, saj smo v pripravljalnem obdobju opravili izjemno delo. Zdaj pa žanjemo to, kar smo sejali poleti. Toda pozor, nocoj igramo proti kakovostnemu tekmecu, ki je do sedaj pokazal, da ima njegova igra rep in glavo. Opozarjam naše navijače, da nam ne bo lahko," je kljub optimističnemu tonu previden eden od nosilcev igre londonskih rdečih Granit Xhaka.