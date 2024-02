Topovski udar in sedem poškodovanih za Viole 'le ena petarda'

Transparent, ki so ga razprostrli med tekmo Maribora in Brava, namreč kaže prav minimaliziranje problematike nasilništva na nogometnih tekmah. " Dragi novinarji, iz ene petarde delate senzacionalizem. Za prazne tribune ni kriv huliganizem," je sporočal transparent na tribunah.

Topovski udar je očitno za navijaško skupino Viole "le ena petarda". Pa čeprav je bilo med derbijem med Muro in Mariborom prav topovski udar poškodoval sedem oseb: pet nogometašev, člana strokovnega vodstva Mure in mladoletnega pobiralca žog.

Sporočilo, ki je bilo popolnoma nasprotujoče tistemu, ki so ga izdali po incidentu na derbiju. "Viole smo strogo proti 'topovskim udarom' in ostalim podobnim pirotehničnim sredstvom z učinki poka," so v odzivu na huliganstvo zapisale v ponedeljek.

Izpostavili so tudi pretekle dogodke, ko je pirotehnika na stadionu že povzročila poškodbe. "Dokončno smo stališče, da jih kot navijaška skupina tudi uradno ne podpiramo, zavzeli leta 2017, ko je zaradi eksplozije delček stola zadel našega člana v oko," so sporočili v ponedeljek. Vse od takrat pa da je takšne vrste pirotehnika med njimi nezaželena in interno prepovedana.

A kot kaže je bila njihova obsodba kratkotrajne narave.