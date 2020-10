Split je 'gorel', ko je rojstni dan praznovala Torcida

Nebo nad Splitom je bilo v minutah po polnoči osvetljeno z na tisoče raketami in baklami. Hrvaški mediji so objavili številne fotografije veličastnega ognjemeta, kakšnega ni videti v večjih mestih za silvestrovo. Rakete in bakle so osvetlile nebo nad Splitom točno ob polnoči, posebej slikoviti prizori množičnega ognjemeta pa so bili tako nad znano splitsko rivo kot tudi ob splitskem nogometnem stadionu Poljud.

Na videoposnetkih je bilo videti, da se v nekem trenutku celotno mesto kopa v svetlobi ognjemeta, ki se je bleščala tudi na morski gladini. Bakle v čast Torcide so prižgali tudi v drugih hrvaških mestih, prav tako tudi v Sloveniji. Novičarski portal index.hr je poročal, da so prejeli fotografije proslave Hajdukovih navijačev tudi iz Kranja. Hrvaški mediji izpostavljajo, da je ognjemet ob rojstnem dnevu Torcide po svoji intenziteti presegel tistega ob proslavi 100. obletnice Hajduka leta 2011.

"V prejšnjo noč so vtkani vsi kilometri, ki smo jih naredili zaradi ljubljenega kluba, vse naše zabave in zmage," je objavila Torcida v svojem sporočilu ob 70-letnici navijaške skupine. Izpostavili so, da so "postali gibanje, ki presega navijaške okvire". Spomnili so, da so se njihovi člani med prvimi odzvali na humanitarne akcije in reševanje pred naravnimi nesrečami ter poudarili svojo strast in ljubezen do Hajduka in Splita.

Del pripadnikov Torcide je sicer dobro znan tudi v hrvaških črnih kronikah zaradi nasilnega obnašanja, posebej do pripadnikov srbskega naroda in istospolno usmerjenih oseb, kot tudi zaradi kriminala, ki je najbolj pogosto povezan z izsiljevanjem in prepovedanimi drogami. Navijaški klub Torcida je bil ustanovljen 28. oktobra 1950 na pobudo peterice dalmatinskih študentov v Zagrebu.