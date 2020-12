Torino s posebnimi dresi počastil Suzuki in Joana Mira

Suzuki, ki je novembra z Joanom Mirom prišel do prvega naslova v elitnem motociklističnem razredu po 20 letih, je glavni sponzor torinskega prvoligaša od leta 2015. Nogometaši iz Torina so za to priložnost nosili prirejene drese, a zgolj na že omenjeni tekmi, ki se je sicer končala brez zmagovalca (2:2). V nadaljevanju sezone se tako vračajo k običajni športni opravi, ki jo prav tako krasi Suzukijev logotip.

Poleg napisa v čast novemu zmagovalcu razreda motoGP je oprava Torinčanov rahlo spremembo doživela tudi na rokavih, kjer je bila poleg tradicionalne granatne barve tudi kombinacija modre in srebrne – Suzukijevih zaščitnih barv.

"Toro (vzdevek kluba, op. a.) je po svetu poznan po bogati zgodovini, talentu, strasti in ljubezni do izzivov, ki mu pridejo nasproti. Enako velja za Suzuki in njegovo neverjetno vztrajnost, ki je letos pripeljala do odličnih rezultatov," so zapisali na spletni strani Juventusovega mestnega tekmeca.