Torinsko tožilstvo naj bi pripravljalo nalog za aretacijo Agnellija

Vedno odlično obveščeni italijanski športni časnik poroča, da se je v začetku tega tedna iztekel rok do katerega bi se moralo 16 osumljencev (15 vodilnih mož in klub) zglasiti v pisarnah preiskovalcev in odgovoriti na obtožbe oviranja dela nadzornih organov, prirejanja dokumentov in izdaje lažnih računov. Vpleteni v preiskavi so o njej sicer bili obveščeni že pred približno mesecem dni in istočasni odstop celotne vodilne strukture kluba je očitno bil jalov poskus preusmerjanja pozornosti in pomiritve preiskovalnih organov.