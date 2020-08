Torres izlil dušo po odhodu iz Valencie: Parejo je bil vse prej kot dober kapetan

"Po eni strani sem zelo vesel, po drugi pa žalosten, ker zapuščam klub, v katerem sem odrasel. Valencia mi je dala vse, vzgajala me je od sedmega leta naprej. Za vedno ji bom hvaležen, a težava je, ker so v klubu nekateri ljudje in novinarji, ki so me na vsak način skušali očrniti," je za Marco priznalFerran Torres.

20-letnik se je za odhod z Mestalle odločil po lanskem evropskem prvenstvu do 19 let, na katerem je s Španijo osvojil zlato medaljo. "Ko sem se vrnil v klub, so mi presenetljivo povedali, da name ne računajo več. Dejali so, da sem šele peti nogometaš na krilnem položaju in bo tako zame bolje, če si poiščem novo sredino. Zelo me je prizadelo, ker sem velik navijač Valencie. Postavili so me na trg, 12 ekip iz La lige in še ena iz druge španske lige se je zanimalo zame, a sem vse zavrnil."

Čeprav je začel razmišljati o odhodu, pa je Torres lansko poletje svojo prihodnost še videl v dresu Valencie. "Seveda sem si kljub vsemu želel ostati. Klubu sem predstavil svoje pogoje, ki bi jih vodilni zagotovo lahko izpolnili, a jih pač niso," je nadaljeval 20-letnik, ki v svojih zahtevah nikakor ni bil skromen.