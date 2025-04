Torres poskrbel, da nas v finalu kraljevega pokala čaka el clasico

Katastrofalni marec se je za Atletico zavlekel v april

V nadaljevanju so Atleti vse moči usmerili v napad, a se je znova izkazalo, da so ta trenutek daleč od prave forme. V le nekaj tednih so namreč izpadli iz boja na treh frontah. V Ligi prvakov jih je po izvajanju enajstmetrovk izločil mestni tekmec Real, iz boja za naslov španskega prvaka so izpadli po nizu zdrsov – na zadnjih treh tekmah so osvojili vsega točko, sedaj pa so se pod nosom obrisali še v pokalnem tekmovanju, kjer do konca povratne tekme nismo več videli zadetkov.

Atleti imajo za vodilni Barcelono devet krogov pred koncem španskega prvenstva velikih devet točk zaostanka. "Moramo sprejeti realnost. Vemo, da smo trenutno daleč za najboljšimi, a se bomo kljub temu borili do konca. Šele potem bomo sodili sezono, ali je bila dobra ali slaba," je po novem bolečem izpadu povedal osrednji branilec Jose Maria Gimenez.