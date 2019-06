Torres se bo poslovil proti Iniesti in Villi, kaj pa povratek k Atleticu?

"Po 18 vznemirljivih letih je prišel čas, da končam nogometno kariero," je na novinarski konferenci v Tokiu dejal 35-letni Fernando Torres, ki je v dresu španske izbrane vrste slavil na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki 2010 in dvakrat na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici 2008 ter na Poljskem in v Ukrajini 2012.

"El Nino" je za špansko izbrano vrsto med letoma 2003 in 2014 odigral 110 tekem in dosegel 38 golov. Na klubski ravni je osvojil Ligo prvakov, Ligo Evropa in pokal FA, nato pa še eno naslov v Ligi Evropa, ko se je za kratko vrnil k Atleticu v Madrid. Torres je dodal, da bo zadnjo tekmo kariere odigral 23. avgusta, ko bo njegova ekipa Sagan Tosu gostila Vissel Kobe, moštvo, za katerega igrata njegova nekdanja soigralca v dresu "furije", David Villa in Andres Iniesta.

'Ne želim biti zgolj obraz Atletica'

"Da se bom poslovil od nogometa ob boku mojega dragega prijatelja Inieste, je nekaj tako lepega, česar si nikoli nisem predstavljal, Japonska pa mi bo to omogočila," je dejal Torres. "Ob meni bosta tudi prijatelja David Villa in Andres Iniesta. Z njima sem doživel najpomembnejšo etapo španskega nogometa. Zelo bo čustveno in to, da sem se lahko odločil za takšno tekmo, me zelo osrečuje," je dejal Torres.

Na vprašanje o prihodnosti je na novinarski konferenci v Tokiu dodal, da bi rad ostal v nogometu in da ga mika tudi trenerska kariera. Nekateri člani Atletico Madrida, med njimi denimo španski reprezentančni vezist Saul Niguez, so ga že javno pozvali, naj se vrne v staro jato na stadion Wanda Metropolitano.

"Najprej moram nekaj časa preživeti z družino in dobro razmisliti, kakšen bo moj naslednji korak,"je še dejal Torres."Vsi pričakujejo, da se bom vrnil k 'Atletiju'. Atletico je moje življenje in upam, da se bo to zgodilo enkrat v prihodnosti. A moram se še izoblikovati, moram študirati. Ne želim se vrniti k Atleticu zgolj zato, da bi bil nek obraz. Če se bom vrnil, želim pomagati pri tem, da 'Atleti' postane še boljši."