Tostão: Pele je imel nekaj, česar Messi nima: fizično moč. Bil je pravi bik

"Ko je Pele to potreboval, je branilce potisnil, jih udaril. Imel je dokaj dobro tehniko, bil je spreten in ustvarjalen, tako kot Messi, toda bil je bolj močen. In ko mu ni šlo, je Pele bil kot zver. Messi je v tem pogledu precej bolj miren," je še dodal Tostão. Mnogi kritiki v Argentini (zdaj že vrsto let) trdijo, da Messiju manjka vloga voditelja. "Pele ni bil vodja. Toda psihološko je bil zelo močen. Bolj kot je tekma postajala težka, bolj agresiven je postal. To je bila njegova prednost," je primerjavo z Messijem, ki je v Argentini pogostokrat pod plazom kritik, še vlekel Tostão. Vsekakor pa nogometaš, ki se je zaradi poškodbe očesa upokojil pri vsega 26 letih, nato pa preselil v zdravniške vode, v Messiju brez kančka dvoma vidi trenutno najboljšega igralca na svetu. "Je zelo kompleten igralec. Je mojster podaj, je mojstrski napadalec, je mojster preigravanj … vsekakor zelo vsestranski. Cristiano Ronaldo je na drugi strani mojstrski finišer. Cristiano je boljši v zaključkih, Messi pa je boljši kot nogometaš. Razlika je le v tem, da Messi z Argentino ni imel priložnosti zmagati nečesa pomembnega," je za španski El Paisrazložil Tostão. In šel je še dlje. "Celo tako dober je, da mislim, da si celo določen del ljubiteljev nogometa v Braziliji želi, da bi Messi z Argentino osvojil Copo Americo. Tem ljudem je Messi bolj všeč kot brazilska nogometna reprezentanca," meni danes 72-letni Brazilec. Ta je nogomet moral opustiti zaradi sila nenavadne poškodbe levega očesa. Potem ko ga je namreč na eni od klubskih tekem žoga zadela v glavo, mu je odstopila mrežnica.

Tostão je v sila zanimivem intervjuju spregovoril tudi o zelo pereči temi v Braziliji ta hip – o Neymarju, ki polni tamkajšnje časopise bolj z rumeno kot športno vsebino. "Mislim, da njegovo obnašanje v zadnjem času ni bilo primerno in odgovorno. Živi na račun slave. Nosi se zelo visoko, izgleda kot pop zvezdnik," je bil oster Tostão. "Toda to so odločitve mladih dan danes. So zelo drugačni v primerjavi z mladimi v preteklosti. In Neymar ni edinstveni primer. So tudi druge osebe, bodisi nogometaši bodisi drugi, ki se ne obnašajo ustrezno. Messi je izjema. Večina živi neodgovorno življenje, polno težav," je pristavil Tostão in nato podal nasvet Neymarju: "Dobro bi bilo, če bi se spremenil, da bi se izven zelenice obnašal bolj ustrezno. Veliko trenira, dobro se pripravi za vsako tekmo. Če ne bi tega počel, bi bila situacija veliko slabša."