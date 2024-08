Totalni kaos v Turčiji: navijači želeli linčati predsednika Fenerbahčeja, ki je končal z razbito glavo

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Že kar vajeni smo, da so zadnji incidenti v turškem klubskem nogometu tesno povezani s Fenerbahčejem iz Istanbula. Ekipa novega trenerja Joseja Mourinha je gostovala v Izmirju in proti Goeztepeju po golih Edina Džeka in Youssefa En Nesyrija ob polčasu vodila z 2:0.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kazalo je na mirno nadaljevanje in čisto zmago gostov iz Istanbula. A v turškem klubskem nogometu ni prav nič gotovo. V drugem polčasu se je ustvaril totalni kaos na in ob igrišču, pa tudi na tribunah stadiona Gürsel Aksel Stadium. "Podlaga za kaos se je zgodila še pred tekmo, ko številne navijače Fenerbahčeja, četudi so imeli veljavno vstopnico, niso spustili na stadion. Ogorčenje se je stopnjevalo, privrženci Fenerja so po bridki izkušnji na vratih stadiona začeli razbijati po mestu, dogajati pa se je začelo tudi na stadionu," sporočajo turški mediji in nadaljujejo pri podrobni razlagi razlogov za kaos ...

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Tudi predsednik Fenerja Yildirim Ali Koc se je vključil v zadevo in se odpravil na del gostujočih navijačev, da bi jih pomiril. Drugi polčas se je že začel, ko je Koc želel nazaj na svoje mesto na tribuni, sledil pa je splošni kaos. Na predsednika je letelo vse možno, tudi nevarni predmeti. A to še zdaleč ni bilo vse," nadaljujejo tamkajšnji mediji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Najhuje se je zgodilo ob povratku Koca na častno tribuno. Naenkrat se je pojavil mož z veljavno akreditacijo in napadel prvega človeka gostov. Koc je končal z razbito glavo, pozneje pa se je izkazalo, da je šlo celo za domačega novinarja. Epilog sledi, kazni, kot sporočajo odgovorni, bodo rigorozne," zaključujejo turški mediji, ki podarjajo, da je incident pustil posledice na igri gostov, ki so po lepem vodstvu v nadaljevanju popustili in gostitelji so v zaključku celo izenačili (2:2).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči