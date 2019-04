Long dosegel najhitrejši gol v zgodovini PL, Tottenham do zmage v 88. minuti

Tekma v Londonu je imela velik pomen za obe moštvi. Gostje iz Brightona se borijo, da bi se izognili moštvom na repu lestvice in bojem za obstanek v elitni konkurenci, Tottenham pa želi do mesta v Ligi prvakov v naslednji sezoni. Od tretjega do šestega mesta je tako kar precejšnja gneča, zato so bile točke za Spurse nujne. Tottenham je prevladoval v igri in priložnostih, a se je dolgo mučil. "Odrešitev" je zagotovil Christian Eriksen ob koncu prvega polčasa, v 88. minuti s strelom od daleč, ko je natančno zadel.

tekma

Tottenham je izgubil zadnjo tekmo v prvenstvu na gostovanju pri Manchester Cityju, vendar je ostal med četverico, saj je izgubil tudi Arsenal. Na lestvici Premier League so Spursi sedaj na tretjem mestu s 70 točkami, tri točke zaostaja Chelsea. Brighton ima tri točke prednosti pred Cardiffom.