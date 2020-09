Tottenham po enajstmetrovkah izločil Chelsea

Prvi obračun osmine finala angleške ligaškega pokala je ponudil londonski derbi med Tottenhamom in Chelseajem. Bolje so ga odprli gostje, ki so prek Tima Wernerja povedli. Vodili so vse do 83. minute, ko je na 1:1 izenačil Erik Lamela. Nato smo spremljali enajstmetrovke, v katerih je kot deseti izvajalec edini zgrešil Mason Mount in Jose Mourinho ter druščina so se lahko veselili napredovanja.

icon-expand V prvem polčasu je zavrelo med obema trenerjema – Frankom Lampardom in Josejem Mourinhom. FOTO: AP Timo Werner je v 19. minuti prišel do prvenca v dresu Chelseaja, potem ko je z roba kazenskega prostora močno in neubranljivo sprožil v spodnji levi kot nemočnega Huga Llorisa. Tipični zadetek nemškega napadalca, za katerega se je dolgo zdelo, da bo dovolj za napredovanje modrih. Vse do 83. minute. Ko je poletni prišlek Sergio Reguilon poslal predložek z leve strani, žogo je v kazenskem prostoru pričakal nepokriti Erik Lamela, ki jo je nato nekako spravil za hrbet Edouarda Mendyja, še enega novinca v vrstah Chelseaja. Pravila v angleškem ligaškem pokalu velevajo, da po rednem delu, če ni zmagovalca, takoj nastopijo enajstmetrovke. Prvi so jih izvajali pri Tottenhamu, vseh pet izvajalcev pa je bilo natančnih. Pri Chelseaju so bili prvi štirje prav tako uspešni, nato pa so živci izdali mladega Masona Mounta, ki je z močnim strelom zgrešil okvir vrat. Premor Dierja in začudeni Mourinho

Redko viden dogodek pa smo videli v zaključku drugega dela, ko je igrišče za kratek čas zapustil Eric Dier. Začudeni Jose Mourinho, ki očitno ni vedel, kaj se dogaja, je šel za njim. A kmalu je spoznal, da si je njegov varovanec vzel nekaj sekund za malo potrebo, tako da se je kmalu po odhodu z igrišča vrnil. Prav v tem času pa bi Spursi skoraj prejeli zadetek za 0:2, ki bi morda že odločil srečanje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke