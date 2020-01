Tottenham do remija v Watfordu

V nogometni uspavanki sta se Watford in Tottenham razšla brez zadetka (0:0). Jose Mourinho se je s svojimi varovanci spet znašel pod plazom kritik, Spursi so namreč v januarju zabeležili dva poraza, dva remija in zgolj eno samo zmago.

"Spursi so bili danes dolgočasni. Brez napadalnosti, brez nadzora nad tekmo. Menim, da bomo končali zunaj prve šesterice. Prvič v tem desetletju,"se je po koncu tekme glasil eden od komentarjev angleških nogometnih navdušencev, ki so, vsaj po večini, obračun okronali za novo Tottenhamovo nogometno uspavanko. Christian Eriksen, ki naj bi kaj kmalu zapustil vrste Spursov, je tekmo spremljal s klopi. FOTO: AP VarovanciJoseja Mourinha so ob gostovanju v Watfordu sicer zbrali nekaj strelov na gol, vendar niti eden ni resneje ogrozil vrat domačega čuvaja mreže. Po drugi strani je Watford pred koncem polčasa in ob začetku drugega nevarno pretil vratom Paula Gazzanige, ki je v 70. minuti rešil kožo Spursov in ubranil enajstmetrovko Troya Deeneyja. TEKMA