Tottenham do rezultatskega zasuka in zmage proti Brightonu

Tottenham je po porazu v londonskem derbiju proti Chelseaju (0:2), na tekmi z Brightonom pod nujno potreboval vse tri točke, saj bi v nasprotnem primeru še bolj zaostal v boju za prva štiri mesta, ki po koncu sezone peljejo v Ligo prvakov. Varovanci trenerja Joseja Mourinhaso uživali vlogo velikega papirnatega favorita dvoboja, a so bili v prvem polčasu precej nemočni, tako da so bili gostje povsem enakovredni in so po prvem polčasu celo vodili. Londončani so imeli edini preblisk v tem delu srečanja, ko so zaradi minimalnega prepovedanega položaja (upravičeno) razveljavili golHarryja Kanea. Kapetan Tottenhama je vendarle zadel v nadaljevanju in začel odprt lov Londončanov na vse tri točke. Po izjemnem golu Delle Alija so gostitelji prišli do rezultatskega zasuka (2:1) in si tlakovali pot k pričakovani zmagi. Tottenham je bil po vodstvu dominanten, imel je še nekaj zrelih priložnosti, a ni več zabil, tako da so domači navijači vse do zaključnega žvižga še malce trepetali, na koncu pa si vendarle oddahnili.



Izid:

Tottenham - Brighron2:1(0:1)

Kane 53., Alli 72.; Webster 37.