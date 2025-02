Tottenham dobil derbi kroga, Liverpool ponovno slavil

V zasedbo Tottenhama se je po dolgem času vrnilo nekaj nogometašev, ki so bili dolgo časa odsotni zaradi poškodb. Navijači na Tottenham Hotspur Stadiumu so edini zadetek videli v 13. minuti, ko je v kazenskem prostoru rdečih vragov do odbitka prišel James Maddison in žogo pospravil v mrežo Manchester Uniteda.

Že pred tem so nogometaši Liverpoola na Anfieldu premagali Wolvese. Za prednost redsov je v 15. minuti poskrbel Luis Diaz, pred odhodom na odmor pa je z uspešno izvedeno enajstmetrovko njihovo prednost povišal Mohamed Salah. Za končnih 2:1 je v drugem polčasu zadel Matheus Cunha.