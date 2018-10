Tottenham dočakal prvo točko, a le remiziral v Eindhovnu

Tottenham je po dveh uvodnih porazih v skupini B Lige prvakov le prišel do prve točke. Ostroge so na gostovanju remizirale s PSV-jem v Eindhovnu (2:2). Za Londončane sta zadela Lucas Moura in Harry Kane, za Nizozemce pa Hirving Lozano in Luuk de Jong.

Tottenham tekme v Eindhovnu ni začel najbolje. Domači so prek mehiškega napadalca Hirvinga Lozana povedli v 30. minuti, potem ko je napako storil branilec londonske zasedbe Toby Alderweireld, nato pa je s precej sreče Huga Llorisa matiral Hirving Lozano. Gostje so se hitro pobrali in zadeli že čez pet minut, toda glavni sodnik tekme, Slovenec Slavko Vinčič, je zadetek zaradi domnevnega prepovedanega položaja razveljavil. V 39. minuti pa je Lucas Moura s pomočjo enega od domačih branilcev uspel spraviti žogo za hrbet domačega vratarja Jeroena Zoeta in poskrbel za izenačenje na 1:1. Luuk de Jong je postavil končnih 2:2 na Eindhovnu. FOTO: AP V deseti minuti drugega polčasa se je do vodstva v Eindhovnu dokopal Tottenham, ko je Christian Eriksen s podajo lepo zaposlil Harryja Kanea. V kazenskem prostoru osamljen Kane z glavo ni imel težkega dela. V 79. minuti pa so gostje ostali brez vratarja Hugo Llorisa, ki je izven kazenskega prostora z drsečim startom zaustavil Lozana in si prislužil neposredni rdeči karton. 35-letni vratar Michel Vorm, ki je prišel kot Llorisova zamenjava, se je nemudoma izkazal z obrambo po strelu Luuka de Jonga s prostega strela. Šok za goste je sledil v 87. minuti, ko je De Jong bil na pravem mestu po skromnem strelu Pabla Rosaria in tik pred Vormom žogo preusmeril v mrežo Tottenhama. Tekma se je tako zaključila z remijem, ki ne ustreza niti PSV-ju niti Tottenhamu. Oba kluba sta namreč osvojila šele prvo točko v skupini. Liga prvakov, izidi:

PSV - Tottenham 2:2(1:1)

Lozano 30., De Jong 87.; Lucas 39., Kane 55. Club Brugge - Monaco 1:1 (1:1)

Wesley 39., Sylla 32.