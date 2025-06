Tottenham in Manchester United v sredo za lovoriko in Ligo prvakov

Na drugi strani so rdeči vragi zaporedoma izločili Real Sociedad (5:2), Lyon po podaljških (7:6) in Athletic Bilbao s 7:1.

Po drugi strani pa je United prav na stadionu San Mames v Bilbau v polfinalu evropske lige pokazal eno boljših predstav in nadigral domači Athletic. "Upamo, da bomo zmagali, mislim pa, da to, da smo že igrali tam, ne bo kakšna prednost," je za Evropsko nogometno zvezo dejal danski napadalec Uniteda Rasmus Hoejlund .

Za Spurs je zmaga v finalu tako kot za United edina možna vstopnica v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni, obenem pa je tudi pritisk osvojitve lovorike velik, saj večje trofeje niso dobili že od leta 2008.

Zadnjo evropsko pa so osvojili pred več kot 40 leti (pokal Uefa), medtem ko so v zadnjem evropskem finalu igrali leta 2019, ko so v ligi prvakov izgubili proti Liverpoolu. "Navijačem smo dali upanje, da lahko naredimo nekaj posebnega to leto," je povedal Postecoglou.

Manchester United je v tem tekmovanju okusil tako sladkobo zmage kot grenkobo poraza - leta 2017 je v finalu ugnal Ajax, leta 2021 pa po kazenskih strelih izgubil proti Villarrealu.

"Finale je unikatna zadeva. Forma in medsebojno razmerje ne pomenita prav nič," je pred finalom poudaril strateg Tottenhama.