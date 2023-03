Tottenham izkoristil nov spodrsljaj Liverpoola, zmaga tudi za Chelsea in Everton

Modri iz britanske prestolnice so torej upravičili vlogo favorita in na gostovanju pri Leicestru prišli do prepričljive zmage.

Vse skupaj se je začelo že v 11. minuti, ko je Ben Chilwell popeljal Chelsea v vodstvo, in čeprav so varovanci trenerja Grahama Potterja tudi v nadaljevanju prvega polčasa držali vajeti igre v svojih nogah, so bili v 39. minuti kaznovani za napako v ožji obrambi, ki jo je za izenačenje izida na 1:1 kaznoval Patson Daka. Toda najlepši in bržčas odločilni trenutek na srečanju je nastopil v peti minuti sodnikovega dodatka v prvem delu igre, ko se je Kai Havertz odlično odzval na posamično akcijo soigralca Enza Fernandeza in mojstrsko poslal žogo v mrežo nemočnega Dannyja Warda za novo vodstvo gostov z 1:2.

Piko na zasluženi zmagi evropskega klubskega prvaka izpred dveh let je z lepim zadetkom po podaji Mykhayla Mudryka postavil odlični hrvaški vezist in začasni kapetan Mateo Kovačić.

Angleško prvenstvo, 27. krog, izidi:

Bournemouth - Liverpool 1:0 (1:0)

Everton - Brentford 1:0 (1:0)

Leeds United - Brighton 2:2 (1:1)

Leicester City - Chelsea 1:3 (1:2)

Tottenham - Nottingham Forest 3:1 (2:0)