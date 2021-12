Tottenham končal nastope v Evropi, Uefa zmago dodelila Rennesu

Nogometaši Tottenhama so končali nastope v evropskem tekmovanju to sezono, potem ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) za zeleno mizo registrirala njihovo zadnjo tekmo proti vodilnemu Rennesu s 3:0 za francosko ekipo. Kot je potrdila Uefa, so Spurs ostali brez tekme 9. decembra zaradi prevelikega števila okužb s covidom-19 v ekipi.

icon-expand Antonio Conte FOTO: AP Ker Londončani niso mogli odigrati tekme z Rennesom, jo je Uefa odločila za zeleno mizo, posledica tega pa je izpad Tottenhama iz nadaljnjega tekmovanja v Konferenčni ligi. Ker po prestavitvi tekme, ki je bila prvotno predvidena za 9. december, ni bilo mogoče najti rešitve za nov termin, je Uefa tekmo razglasila z zmago francoske ekipe. V skupini G, v kateri je nastopala tudi Mura, je na vrhu tako končal Rennes, drugi je nizozemski Vitesse (10 točk), tretji je Tottenham s točko manj, Mura pa je s tremi točkami končala zadnja v skupini.