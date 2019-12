Tottenham le do remija z Norwichem, Leicester prekinil črni niz

NEWCASTLE - EVERTON

Za nov komplet Evertonovih treh točk je v veliki meri poskrbel prvi strelec Evertona v tej sezoni Premier League Dominic Calvert-Lewin, ki je zabil oba zadetka v mrežo Newcastla. Edini zadetek za srake je po lepi ekipni akciji iz prekinitve prispeval Fabian Schar. Ancelotti po debitantski zmagi nad Burnleyjem po dveh odvodenih tekmah tako ostaja stoodstoten.

NORWICH - TOTTENHAM

Tudi Jose Mourinho zaenkrat v domačem prvenstvu še ni našel magične palice za (popolni) preporod Tottenhama, potem ko je klop Londončanov novembra moral zapustiti Mauricio Pochettino. Vse bolj je jasno, da obramba linija Tottenhama ni dorasla kvaliteti Premier League. Tokrat so v 20. krogu Spurs le remizirali pri zadnji ekipi letošnje sezone - Norwich Cityju (2:2), potem ko so kar dvakrat zaostajali. Od kar se je Portugalec usedel na klop Tottenhama, je le njegova ekipa le enkrat zadržala nedotaknjeno mrežo, s čimer legendarni taktik Mourinho zagotovo ne more biti zadovoljen. To je bila še deseta tekma Portugalca na klopi Tottenhama, do sedaj pa je vpisal šest zmag, tri poraze in en remi.

Tottenhamu je šel na roko tudi razveljavljeni zadetek ikone Norwicha Teemu Pukkija v prvem polčasu, ko so domači že mislili, da vodijo z 2:0, a je nato VAR zadetek finskega napadalca na presenečenje mnogih zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Domače je sicer v vodstvo popeljal Mario Vrančić v 18. minuti, prvič je izenačil Christian Eriksen s krasno izvedenim prostim strelom. Sledil je hiter odgovor Norwicha, ko si je Tottenhamova obramba zadetek zabila kar sama. Za izenačenje je iz nove prekinitve poskrbel Harry Kane - zadel je po strelu z bele točke za končnih 2:2. Tottenham je z remijem vpisal 30. točko sezone, v kolikor mu bodo šli na roko tudi izidi preostalih tekem pa lahko Londončani po odigranih vseh tekmah 20. kroga PL ostanejo celo na petem mestu.

WEST HAM - LEICESTER

20. krog si bodo v lepšem spominu kot Spurs ohranili nogometaši Leicester Cityja. Ti so na gostovanju v Londonu pri West Hamu vpisali trinajsto zmago sezone (2:1) in se utrdili na drugem mestu angleškega državnega prvenstva. Z novim kompletom treh točk so prekinili črno serijo treh tekem brez zmage (remi z Norwichem ter dva visoka poraza z Manchester Cityjem in Liverpoolom). Za lisjake sta gola zabila Kelechi Iheanacho in Demarai Gray. Slednji je sicer že v 12. minuti tekme zapravil strel z bele točke, ko mu je vratar domačih Lukasz Fabianski strel ubranil. Pod edini zadetek za Londončane se je podpisal španski vezist Pablo Fornals. Ta je za izenačenje na 1:1 poskrbel tik pred iztekom prvega polčasa, v drugem pa je z zadetkom v 56. minuti odločil Gray.

Burnley - Manchester

LESTVICA