Tottenham manj kot pol leta po finalu Lige prvakov odpustil Pochettina

Tottenham je prekinil pogodbo s trenerjem članskega moštva Mauriciem Pochettinom, ki je bil na čelu kluba iz severnega Londona zadnjih pet let. Nekdanji trener Espanyola in Southamptona je v prestolnico prišel z južne angleške obale, zdaj 47-letni nekdanji argentinski reprezentant je pogodbo s Spursi podpisal maja 2014 in v minuli sezoni slavil mora največji uspeh v zgodovini kluba: uvrstitev v finale Lige prvakov, ki ga je Tottenham izgubil proti premierligaškemu rivalu Liverpoolu (0:2).

Po slabem začetku državnega prvenstva, kjer Spursi zasedajo 14. mesto, so trpeli tudi rezultati v Ligi prvakov (domači poraz z Bayernom z 2:7), a so Londončani nazadnje z dvema zmagama nad Crveno zvezdo (5:0 in 0:4) storili velik korak k napredovanju v osmino finala.

Levy: Tu bodo vedno dobrodošli

"Zelo neradi gremo v to spremembo. To ni odločitev, ki jo je upravni odbor sprejel zlahka ali hitro. Žal so nas domači rezultati v zaključku minule in na začetku te sezone izjemno razočarali,"je v izjavi za javnost sporočil prvi mož Tottenhama Daniel Levy. "Na upravnemu odboru je, da sprejme težke odločitve ‒ tokratna je bila še bolj, glede na to, koliko nepozabnih trenutkov smo imeli z Mauriciem in njegovim trenerskim štabom ‒, a to smo storili v dobro kluba,"dodaja Levy.

"Mauricio in njegov trenerski štab bo vedno del naše zgodovine. Izjemno občudujem način, na katerega se je spopadel s težkimi časi, ko nismo igrali na domačem igrišču, medtem ko smo gradili nov stadion, in tudi njegovo toploto in pozitivnost, ki nam ju je prinesel. Rad bi se mu skupaj s trenerskim štabom zahvalil za vse, kar so prispevali. Tu bodo vedno dobrodošli. Imamo talentirano ekipo. Moramo si nabrati moči in stremeti k temu, da našim navijačem priredimo pozitivno sezono,"je še povedal Levy.

Veliki priložnost za naslov v letih 2016 in 2017

Klub zapuščata tudi Argentinčev pomočnik Jesus Perez in trenerja Miguel d'Agostinoter Antoni Jimenez. Ime Pochettinovega naslednika še ni znano, pri Tottenhamu so še sporočili, da bodo to storili "ob primernem času". Med večje Pochettinove uspehe otoški mediji prištevajo uvrstitev v finale ligaškega pokala v prvi polni sezoni na čelu Spursov, a belim v finalu proti Chelseaju (0:2) ni uspelo do lovorike tako kot v naslednjih letih pod vodstvom Južnoameričana.

Blizu je bil tudi leta 2016 v Premier League, a je takrat državni naslov šokantno osvojil Leicester City, Tottenham pa je bil dolgo časa najresnejši zasledovalec "lisjakov". Na koncu se je moral celo zadovoljiti s tretjim mestom, leto kasneje pa so morali v mestnem obračunu za naslov priznati premoč Chelseaju, a takrat le osvojili drugo mesto. S Spursi je bil Pochettino v prvenstvu še enkrat tretji, v minuli sezoni Premier League pa četrti, kar je severnim Londončanom prineslo novo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Večkrat so ga sploh v minuli sezoni povezovali z Real Madridom in Manchester Unitedom, pri katerem si želijo, da bi talenti iz njihove šole tako kot je bil v zadnjih letih primer pri Tottenhamu igrali vidne vloge v klubu in svojih reprezentancah.

