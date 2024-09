Tottenham na derbiju kroga povozil Manchester United

Nogometaši Tottenhama so v šestem krogu angleškega prvenstva gostovali pri Manchester Unitedu in povedli že po treh minutah igre. V drugem polčasu so zadeli še dvakrat in z izidom 0:3 prepričljivo ugnali rdeče vrage.

Manchester United - Tottenham FOTO: AP icon-expand

Tekma med Manchester Unitedom in Tottenhamom bi se za goste s severnega dela Londona težko začela boljše, saj so povedli že po slabih treh minutah igre. Micky van de Ven je pred kazenskim prostorom svojega moštva odvzel žogo Marcusu Rashfordu, se po izjemnem sprintu v nekaj sekundah znašel pred domačimi vrati, kjer je z natančno podajo zaposlil Brennana Johnsona, ki je žogo potisnil v prazno mrežo in vknjižil zadetek že na četrti zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih.

Pedro Porro, Cristian Romero in Brennan Johnson FOTO: AP icon-expand

Valižanski krilni napadalec je bil v 20. minuti blizu drugega zadetka, njegovo vnovično veselje pa je preprečila vratnica. Na drugi strani so rdeči vragi zapretili preko Joshue Zirkzeeja, gostujoči čuvaj mreže Guglielmo Vicario pa se je izkazal z obrambo. V nadaljevanju je Cristian Romero z atraktivnim zaključkom v slogu največjih napadalcev za las zgrešil vrata, okvir gola je nato stresel še Alejandro Garncaho, Timo Werner pa se je nekaj trenutkov kasneje znašel iz oči v oči z Andrejem Onanajem, ki je njegov strel ubranil. 42. minuta je prinesla nov šok za navijače na Old Traffordu, saj je glavni sodnik Chris Kavanagh pokazal rdeči karton Brunu Fernandesu, ki je z grobim prekrškom zaustavil Jamesa Maddisona.

Noussair Mazraoui in Bruno Fernandes FOTO: AP icon-expand

Podoben kot začetek prvega polčasa je bil tudi začetek drugega. Po dobri minuti igre je strelec prvega zadetka zaposlil Dejana Kulusevskega, ki je z elegantnim zaključkom podvojil prednost Tottenhama. Londončani so bili v nadaljevanju nevarni še preko Wernerja, nato pa so se pomaknili nazaj, kar je domačinom omogočilo, da so si ustvarili nekaj polpriložnosti. Dokončen odgovor o zmagovalcu smo dobili v 77. minuti, ko je Pape Matar Sarr s prvim dotikom po prihodu na zelenico žogo podaljšal do Dominica Solankeja, ki jo je poslal v mrežo in Spursom zagotovil tri točke.

Statistika tekme Manchester United - Tottenham FOTO: Sofascore.com icon-expand

Na prvi nedeljski tekmi je Ipswich poskrbel za majhno presenečenje in pred domačimi navijači remiziral proti favorizirani Aston Villi. Domačine je v vodstvo v osmi minuti popeljal Liam Delap, gostje pa so prišli do 32. minute do popolnega preobrata. Zadela sta Morgan Rogers in Ollie Watkins. 21-letni angleški napadalec Delap je za končnih 2:2 zabil v 72. minuti.

