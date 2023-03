Tottenham je na domačem stadionu končal evropsko sezono

Tottenham pod vodstvom Antonia Conteja niha med rezultatsko uspešnostjo in sila ne navdihnjeno igro na nogometnih zelenicah. Njihov prvi zvezdnik Harry Kane z odličnimi predstavami in številnimi zadetki redno lepi obliže na njihove številne rane in vprašanje kakšen Tottenham bo vsakič stopil na igrišče, je vedno legitimno. Londončani so pred prihodom Milana izgubili na zadnjih dveh tekmah proti Wolverhamptonu v Premier ligi in Sheffield Unitedu v FA pokalu. Vsekakor domači navijači tribun na stadionu Tottenham Hotspur niso napolnili z brezpogojno samozavestjo. Po porazu 1:0 na prvi tekmi osmine finala so Angleži proti Italijanom reševali svojo sezono.