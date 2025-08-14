Tottenham navdušil, PSG slavil

Gledalci na stadionu Friuli v italijanskem Vidmu so večji del tekme pospremili s presenečenimi pogledi. Do končnice spektakla smo spremljali prevlado Tottenhama, za katerega so bili pred tekmo številni prepričani, da proti velikanu iz mesta ljubezni ne bo imel nobenih možnosti.
A tekma je potekala v nasprotju s pričakovanji. Novopečeni trener londonskega kluba Thomas Frank je presenetil že pred tekmo, ko je od prvega sodnikovega žvižga v ogenj poslal pet obrambnih nogometašev in tri veziste, ki so jim v osnovi obrambne zadolžitve bližje od napadalnih.
Številni so posledično pričakovali "bunker" Tottenhama, a sledilo je novo presenečenje. Spursi so pritiskali visoko na nasprotnikovi polovici, prihajali v številne nevarne priložnosti, za prednost dveh zadetkov pa sta poskrbela poveljnika obrambne vrste. V prvem polčasu je po zmedi v kazenskem prostoru Francozov za spremembo začetnega izida poskrbel Micky van de Ven, hitro po začetku drugega dela tekme pa je prednost z zadetkom z glavo povišal novi kapetan Cristian Romero.
Vse je že kazalo na novo trofejo severnolondonskega velikana, ki je maja s slavjem v Ligi Evropa dvignil prvo pomembno lovoriko po 17 letih, a rezervista PSG-ja sta imela drugačne načrte. Zaostanek je v 85. minuti znižal Lee Kang-in, enajstmetrovke pa v 94. minuti izsilil Goncalo Ramos.
Tudi izvajanje strelov iz bele pike je potekalo podobno kot redni del tekme. Od začetka je bolje kazalo Angležem, Vitinha je namreč zastreljal prvo najstrožjo kazen, so bili pa natančni njegovi soigralci. Pri Tottenhamu poti do mreže nista našla tretji izvajalec van de Ven in četrti Mathys Tel.
Oba trenerja ponosna na svoje varovance
"Tottenham je odigral odlično tekmo, bili so močnejši od nas. Ne vem, ali je rezultat pošten, a takšen je nogomet. Še se moramo izboljšati, imamo še prostor za napredek. Borili smo se do konca in slavili, vedno verjamemo, da lahko zmagamo, tako da sem zelo vesel," je po tekmi dejal Luis Enrique.
Španski strokovnjak je bil navdušen tudi nad predstavo novega vratarja. Lucas Chevalier, ki bo v prihodnje prvi vratar PSG-ja, je pri drugem zadetku Tottenhama sicer slabo reagiral, a njegova napaka ni bila usodna. "Chevalier je bil neverjeten in zelo sem vesel zanj," je še dodal Enrique.
Kljub porazu je imel tudi njegov trenerski kolega, za katerega je bila to prva uradna tekma na klopi Londončanov, veliko razlogov za zadovoljstvo. "Proti eni najboljših ekip na svetu, morda celo najboljši, smo igrali zelo dobro. Dokler niso zadeli za 2:1, smo jih imeli točno tam, kjer smo jih želeli. Seveda je gol nekoliko obrnil potek igre, a pozitivnih stvari je ogromno," je po bolečem porazu svoje misli strnil Frank, ki je na svojem zahtevnem debiju na klopi Tottenhama pustil odličen vtis.
