Tottenham navdušil, PSG slavil

PSG je dvignil Evropski superpokal, a dolgo je kazalo, da temu ne bo tako. Tottenham je s svojo podobo pozitivno presenetil nogometno javnost, do 85. minute vodil z 2:0, v ključnih trenutkih tekme pa popustil. Pariški velikan je to s pridom izkoristil, prišel do izvajanja najstrožjih kazni in postal prvi francoski klub, ki je osvojil prestižno trofejo, za katero se pred vsako sezono udarita zmagovalca Lige prvakov in Lige Evropa.

Gledalci na stadionu Friuli v italijanskem Vidmu so večji del tekme pospremili s presenečenimi pogledi. Do končnice spektakla smo spremljali prevlado Tottenhama, za katerega so bili pred tekmo številni prepričani, da proti velikanu iz mesta ljubezni ne bo imel nobenih možnosti. A tekma je potekala v nasprotju s pričakovanji. Novopečeni trener londonskega kluba Thomas Frank je presenetil že pred tekmo, ko je od prvega sodnikovega žvižga v ogenj poslal pet obrambnih nogometašev in tri veziste, ki so jim v osnovi obrambne zadolžitve bližje od napadalnih.

Številni so posledično pričakovali "bunker" Tottenhama, a sledilo je novo presenečenje. Spursi so pritiskali visoko na nasprotnikovi polovici, prihajali v številne nevarne priložnosti, za prednost dveh zadetkov pa sta poskrbela poveljnika obrambne vrste. V prvem polčasu je po zmedi v kazenskem prostoru Francozov za spremembo začetnega izida poskrbel Micky van de Ven, hitro po začetku drugega dela tekme pa je prednost z zadetkom z glavo povišal novi kapetan Cristian Romero.

Vse je že kazalo na novo trofejo severnolondonskega velikana, ki je maja s slavjem v Ligi Evropa dvignil prvo pomembno lovoriko po 17 letih, a rezervista PSG-ja sta imela drugačne načrte. Zaostanek je v 85. minuti znižal Lee Kang-in, enajstmetrovke pa v 94. minuti izsilil Goncalo Ramos. Tudi izvajanje strelov iz bele pike je potekalo podobno kot redni del tekme. Od začetka je bolje kazalo Angležem, Vitinha je namreč zastreljal prvo najstrožjo kazen, so bili pa natančni njegovi soigralci. Pri Tottenhamu poti do mreže nista našla tretji izvajalec van de Ven in četrti Mathys Tel.

Oba trenerja ponosna na svoje varovance