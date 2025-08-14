Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Tottenham navdušil, PSG slavil

Videm, 14. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Anže Mlakar
Komentarji
2

PSG je dvignil Evropski superpokal, a dolgo je kazalo, da temu ne bo tako. Tottenham je s svojo podobo pozitivno presenetil nogometno javnost, do 85. minute vodil z 2:0, v ključnih trenutkih tekme pa popustil. Pariški velikan je to s pridom izkoristil, prišel do izvajanja najstrožjih kazni in postal prvi francoski klub, ki je osvojil prestižno trofejo, za katero se pred vsako sezono udarita zmagovalca Lige prvakov in Lige Evropa.

PSG
PSG FOTO: AP

Gledalci na stadionu Friuli v italijanskem Vidmu so večji del tekme pospremili s presenečenimi pogledi. Do končnice spektakla smo spremljali prevlado Tottenhama, za katerega so bili pred tekmo številni prepričani, da proti velikanu iz mesta ljubezni ne bo imel nobenih možnosti.

A tekma je potekala v nasprotju s pričakovanji. Novopečeni trener londonskega kluba Thomas Frank je presenetil že pred tekmo, ko je od prvega sodnikovega žvižga v ogenj poslal pet obrambnih nogometašev in tri veziste, ki so jim v osnovi obrambne zadolžitve bližje od napadalnih.

Številni so posledično pričakovali "bunker" Tottenhama, a sledilo je novo presenečenje. Spursi so pritiskali visoko na nasprotnikovi polovici, prihajali v številne nevarne priložnosti, za prednost dveh zadetkov pa sta poskrbela poveljnika obrambne vrste. V prvem polčasu je po zmedi v kazenskem prostoru Francozov za spremembo začetnega izida poskrbel Micky van de Ven, hitro po začetku drugega dela tekme pa je prednost z zadetkom z glavo povišal novi kapetan Cristian Romero.

Večji del tekme so bili dominantnejši angleški nogometaši.
Večji del tekme so bili dominantnejši angleški nogometaši. FOTO: AP

Vse je že kazalo na novo trofejo severnolondonskega velikana, ki je maja s slavjem v Ligi Evropa dvignil prvo pomembno lovoriko po 17 letih, a rezervista PSG-ja sta imela drugačne načrte. Zaostanek je v 85. minuti znižal Lee Kang-in, enajstmetrovke pa v 94. minuti izsilil Goncalo Ramos.

Tudi izvajanje strelov iz bele pike je potekalo podobno kot redni del tekme. Od začetka je bolje kazalo Angležem, Vitinha je namreč zastreljal prvo najstrožjo kazen, so bili pa natančni njegovi soigralci. Pri Tottenhamu poti do mreže nista našla tretji izvajalec van de Ven in četrti Mathys Tel.

Na koncu so se veselili francoski nogometaši.
Na koncu so se veselili francoski nogometaši. FOTO: AP

Oba trenerja ponosna na svoje varovance

"Tottenham je odigral odlično tekmo, bili so močnejši od nas. Ne vem, ali je rezultat pošten, a takšen je nogomet. Še se moramo izboljšati, imamo še prostor za napredek. Borili smo se do konca in slavili, vedno verjamemo, da lahko zmagamo, tako da sem zelo vesel," je po tekmi dejal Luis Enrique.

Španski strokovnjak je bil navdušen tudi nad predstavo novega vratarja. Lucas Chevalier, ki bo v prihodnje prvi vratar PSG-ja, je pri drugem zadetku Tottenhama sicer slabo reagiral, a njegova napaka ni bila usodna. "Chevalier je bil neverjeten in zelo sem vesel zanj," je še dodal Enrique.

Kljub porazu je imel tudi njegov trenerski kolega, za katerega je bila to prva uradna tekma na klopi Londončanov, veliko razlogov za zadovoljstvo. "Proti eni najboljših ekip na svetu, morda celo najboljši, smo igrali zelo dobro. Dokler niso zadeli za 2:1, smo jih imeli točno tam, kjer smo jih želeli. Seveda je gol nekoliko obrnil potek igre, a pozitivnih stvari je ogromno," je po bolečem porazu svoje misli strnil Frank, ki je na svojem zahtevnem debiju na klopi Tottenhama pustil odličen vtis.

nogomet evropski superpokal psg tottenham
Naslednji članek

Diakite iz Lilla v Bournemouth

Naslednji članek

PSG je imel tokrat več kot eno življenje: v končnici zaostajal z 0:2 in zmagal po penalih

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sentilj54
14. 08. 2025 08.10
Kako boš ponosen na svoje varovance, če tako po bedastem zapravijo zmago!
ODGOVORI
0 0
motorist_mb
14. 08. 2025 08.09
+1
Denbele odločil 💪
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089