Tottenham nebogljen na stadionu Vitality, Bournemouth do zaslužene zmage

Tottenham je nekoliko obetavneje odprl dvoboj na stadionu Vitality, toda do vodstva so prišli nogometaši domače zasedbe. Češnjice je do prednosti popeljal mladi španski branilec Dean Huijsen , ki je z glavo ugnal vratarja Fraserja Forsterja . S tem je postal najmlajši igralec, ki je v Premier ligi dosegel zadetek za Bournemouth.

Spursi so postali precej nevarnejši, prav Korejec pa je celo takoj po vstopu dosegel zadetek, a je bil ob tem v prepovedanem položaju. Toda pritisk Londončanov ni trajal dolgo, nekoliko presenetljivo so namreč pobudo prevzeli domači.

Kljub vsemu so domači brez večjih težav zadržali minimalno vodstvo in povsem zasluženo prišli do šeste zmage v letošnji premierligaški sezoni, s katero so prehiteli tudi Tottenham, ki je na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih zabeležil zgolj eno zmago.