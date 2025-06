Tottenham od Bayerna odkupil francoskega mladega upa

"Mathys Tel bo tudi po koncu sezone igralec Tottenhama," je februarja dejal Ange Postecoglou. Čeprav slednji ni več trener ekipe iz severnega Londona, nasledil ga je Thomas Frank, so se njegove besede uresničile. Francoski napadalec, ki je v drugem delu minule sezone za Tottenham odigral 20 tekem in sodeloval pri štirih zadetkih, je podpisal pogodbo do leta 2031.

Tel se je Bayernu pridružil leta 2022 iz francoskega Rennesa, za bavarski klub pa na 82 tekmah dosegel 16 zadetkov in prispeval sedem asistenc. S 17 leti in 126 dnevi se je v zgodovino kluba zapisal kot najmlajši strelec. Za mlado francosko reprezentanco je doslej zbral osem nastopov, trenutno pa se dokazuje na evropskem prvenstvu do 21 let. V soboto je ob zmagi Francije z izidom 3:2 proti Gruziji dosegel prvi gol.